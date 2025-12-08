Con encendido de árbol navideño, este martes abre el Festival Decembrino del Isic

Este martes 9 de diciembre, a las 17:00 horas, el Instituto Sinaloense de Cultura pondrá en marcha el Festival Decembrino 2025, en la explanada del Centro Cultural Genaro Estrada, con la participación de todas sus compañías artísticas y alumnos de talleres, programas integrales y escuelas.

El Festival inicia con el Encendido del Árbol Navideño, y culmina el 20 de diciembre con la presentación de la suite “El cascanueces”, que contará con la participación de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA), bailarines de la Compañía Nacional de Danza y alumnos de ballet de la maestra Karemia del Rey.

En el evento de inauguración se encenderán las luces del Árbol Navideño, seguido de un concierto a cargo de la Banda Sinfónica Juvenil del Estado, en el Ágora Rosario Castellanos.

El programa continúa el miércoles 10 a las 16:30 horas, con la inauguración de un Nacimiento y exposición, así como la posada tradicional navideña para alumnos de la Escuela Superior de Artes José Limón, en la Sala de Usos Múltiples del plantel. A las 17:00 horas, se presentará el espectáculo “Folclor Navideño”, a cargo de la Compañía Folclórica Sinaloense y talleres de danza folclórica infantil y juvenil de esa escuela, con la dirección de la maestra Olimpia Chávez, en el Ágora Rosario Castellanos.

El jueves 11, a las 17:00 horas se llevará a cabo la Presentación navideña del Taller de Teatro Infantil en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario. Posteriormente, a las 17:30 horas, en el Paseo de las Artes, se presentarán villancicos con coros de la Casa de la Cultura de COBAES y una pastorela a cargo de la compañía teatral de la UAS, bajo la dirección de Alberto Bueno.

El sábado 13, a las 12:00 horas, se presentarán en concierto los alumnos del Taller de Guitarra Popular (infantil, juvenil y adultos), en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario. A las 12:30 horas, los alumnos del Taller de Teatro Infantil y el Taller de Coro Juvenil y Adultos presentarán una obra conjunta en el Teatro Socorro Astol.

El lunes 15, a las 17:00 horas, se ofrecerá el Concierto navideño de la Orquesta Sinfónica Juvenil y Escuela de Artes José Limón, en el Ágora Rosario Castellanos. El martes 16 a las 16:00 horas, se presentarán los alumnos del Programa Integral de Arte y Capacidades Diferentes en el Centro Sinaloa De Las Artes Centenario, y a las 17:00 horas, se realizará un concierto navideño con la Orquesta Sinfónica Juvenil y Coro Infantil, en el Ágora Rosario Castellanos.

El miércoles 17, a las 17:00 horas, se presentará la ópera “Amahl y los visitantes nocturnos”, con el Taller y Coro de la Ópera de Sinaloa y la Compañía de Danza Joven de Sinaloa, en el Ágora Rosario Castellanos.

Finalmente, el jueves 18, viernes 19 y sábado 20, a las 18:00 horas, se llevará a cabo la esperada temporada con la suite “El cascanueces”, de Tchaikovski, con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, la Compañía Nacional de Danza y bailarines sinaloenses. Los boletos para la suite están a la venta en el Teatro Pablo de Villavicencio. El resto de los eventos son gratuitos.