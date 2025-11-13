Con experiencias, lecturas y talleres, en marcha el Quinto Encuentro de Escritoras y Lectoras Sinaloenses

MAZATLÁN._ Con un emotivo acto de inauguración lleno de entusiasmo, calidez y sororidad, se puso en marcha la quinta edición del Encuentro de Escritoras y Lectoras Sinaloenses, un espacio dedicado a celebrar la palabra escrita y la participación de las mujeres en la literatura.

Fue en la galería Antonio López Sáenz del Museo de Arte de Mazatlán, el escenario donde tuvo lugar esta ceremonia inaugural, donde decenas de mujeres escritoras se dieron cita para marcar el inicio de este encuentro que busca fortalecer los lazos entre las literatas y a su vez, abrir nuevas rutas de intercambio cultural.

Durante el acto de apertura de este evento, la poeta y maestra Silvia Michel, parte del comité organizador del encuentro, compartió un mensaje en el que resaltó la importancia del esfuerzo colectivo por hacer este encuentro posible, destacando la emoción de ver reunidas a tantas mujeres comprometidas por la creación literaria.

“Es muy emocionante el poder tenerlas juntas aquí, en este encuentro, lo que es para nosotros un orgullo, una fiesta y un halago verlas reunidas, por lo que agradezco el esfuerzo que han hecho por venir y sumarse a este evento”, comentó.

“A todas las mujeres que hoy están aquí, tanto locales como de fuera, les comparto mi reconocimiento más sincero, pues ese esfuerzo que no se ve, merece nuestro aplauso”.

Asimismo, Silvia Michel señaló que el encuentro no solamente representa una reunión literaria, ya que además es una oportunidad para estrechar lazos, reconocer trayectorias y fortalecer la presencia femenina dentro del panorama cultural sinaloense.

Durante esta quinta edición, el encuentro rinde homenaje a la trayectoria de la poeta mazatleca, Julieta Montero, directora literaria del evento y figura importante en la promoción de las letras en Sinaloa, la cual cumple 50 años dentro del mundo de la literatura.

Silvia Michel resaltó cómo la decisión de dedicarle esta edición a Montero fue acertada, al considerar que tanto su trayectoria como el interés por promover a las escritoras locales, la hace una digna merecedora de que esta quinta edición lleve su nombre.

Durante esta ceremonia inaugural también estuvo presente la maestra de artes plásticas, Marisol Galván, quien colaboró en conjunto con el Museo de Arte con una exposición de pinturas, que se encargan de engalanar la galería y acompañará las actividades del encuentro.

La muestra, instalada en el salón principal de la sala Antonio López Sáenz, refleja el espíritu de creatividad, sororidad y la palabra escrita que caracteriza el evento.

Entre las asistentes se encontraban escritoras provenientes de diversos puntos de Sinaloa, así como también literatas originarias de Oaxaca, Jalisco, Ciudad de México, Nayarit, Durango, Nuevo León, Sonora y Baja California.

Durante tres días, autoras, poetas, editoras y promotoras culturales estarán compartiendo experiencias, lecturas, talleres y presentaciones de libros en un ambiente de fraternidad y reflexión con respecto al papel de la mujer en las letras contemporáneas.

Al finalizar la ceremonia de inauguración, Silvia Michel invitó a las presentes a disfrutar de estos días de convivencia, los cuales prometen convertirse en jornadas que buscan celebrar la palabra escrita y el talento de las mujeres que la cultivan.