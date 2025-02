Con Gala Mozart, vuelven los Miércoles de Ópera al Teatro Socorro Astol

Este miércoles se reanudan los Miércoles de Ópera en el Teatro Socorro Astol, con la presentación del Taller de Ópera de Sinaloa, el cual presenta una Gala Mozart, a las 17:00 horas.

El concierto reúne una selección de las mejores arias y ensambles de las grandes óperas del genio austriaco Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), en un concierto con entrada libre.

Bajo la dirección del tenor José Manuel Chu y el acompañamiento al piano de Zlatina Valkova y Salomón Gil, con la maestra Marcela Beltrán en la dirección de escena, en esta Gala participan las sopranos Jessica Torrero, Evelyn Tovón, Cecilia Antelo, Elisa Haro y Vianey Martínez: el tenor Alejandro Pacheco, el bajo barítono Daniel Plantillas y el bajo Cyan Rangel.

El programa incluye las más grandes arias, dúos y ensambles de las grandes óperas de Mozart, e inicia con Las bodas de Fígaro (La Nozze di Fígaro), de la cual interpretarán las piezas De vieni non tardar (en la voz de Elisa Haro), Cinque, dieci (por Vianey Martínez y Daniel Plantillas), La vendetta (por Cyan Rangel) y Sull aria (en las voces de Cecilia Antelo y Vianey Martínez).

De la ópera Cosi Fan Tutte (Así son todas), interpretarán Soave si al vento (terceto a cargo de Evelyn Tovón, Daniel Plantillas y Cecilia Antelo), y de La Finta Giardinera (La jardinera fingida) cantarán las piezas Geme la tortorella (en la voz de Vianey Martínez).

De Don Giovanni, interpretarán Madamina Il catálogo è questo (en la voz de Daniel Plantillas), Non mi dir (con Evelyn Tovón), Il mío tesoro in tanto (por Alejandro Pacheco), La ci darem la mano (con las voces de Elisa Haro y de Cyan Rangel) y Or sai chi l’onore (en la voz de Jessica Torrero)

Cerrará con una selección de temas de La flauta mágica (Die Zauberflöte), como son Ach ich fühls (cantada por Cecilia Antelo), Papaguena y Papagueno (por Elisa Haro y Cyan Rangel), y Tamino mein o welch ein Glück (por Jessica Torrero y Alejandro Pacheco).

El TAOS es una compañía artística adscrita al Instituto Sinaloense de Cultura, creado como una respuesta a la necesidad de desarrollar las carreras artísticas de los cantantes en el noroeste del país.

Se conforma de una serie de cursos dirigidos a potencializar las cualidades artísticas de los cantantes a través de materias como técnica vocal, preparación de repertorio, actuación, idiomas y expresión corporal, con el propósito de ofrecer a los jóvenes cantantes una formación complementaria a la que reciben en la institución de educación superior con el objetivo de adquirir los conocimientos para desarrollar una carrera profesional.