Con homenaje al doctor Rafael Valdez Aguilar se inaugura la FeliUAS 2026 en Mazatlán

En un ambiente marcado por la solemnidad académica y el entusiasmo cultural en donde se tuvo como eje central el reconocimiento al doctor Rafael Valdez Aguilar, se inauguró la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Sinaloa 2026.

Reconociendo la labor académica de Valdez Aguilar, una de las figuras más destacadas en los ámbitos de la medicina, la investigación y la docencia en el estado, se puso en marcha una edición más de esta exposición literaria encabezada por el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina.

Durante la ceremonia inaugural, Madueña Molina hizo entrega de un reconocimiento a Valdez Aguilar, resaltando no solo su trayectoria profesional, sino su legado formativo dentro de generaciones de universitarios que han encontrado en su ejemplo una guía de disciplina, vocación y compromiso social.

“Hoy rendimos homenaje a un gran hombre, al doctor Rafael Valdez Aguilar, un médico e historiador de enorme valor en nuestra institución. Muchas felicidades por tan merecido reconocimiento y gracias por sus aportaciones a la investigación, la salud y la universidad”, comentó.

Fue la entrega de este reconocimiento el momento más significativo de la ceremonia, donde se destacó la trayectoria de Valdez Aguilar, construida a lo largo de décadas de servicio, la cual representa valores universitarios como el rigor científico, vocación docente y el compromiso con la sociedad.

Su reconocimiento, no solamente honra a una persona, sino a toda una tradición académica que encuentra en la medicina y la investigación un camino de servicio humano.

El acto reunió una destacada presencia de autoridades del ámbito educativo, académico y gubernamental, lo que subrayó la relevancia de este encuentro cultural, contando con la presencia de la secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Gloria Imelda Félix Niebla.

Asimismo, estuvo presente el rector de la Universidad Veracruzana, Martín Gerardo Aguilar Sánchez, el Vicerrector de la UAS en la Zona Sur, Manuel Iván Tostado Ramírez, y la directora de Editorial UAS, Azucena Manjarrez Bastidas, entre otras personalidades.

Esta ceremonia inaugural adquirió un tono reflexivo cuando Madueña Molina evocó el pensamiento del intelectual italiano, Umberto Eco, al referirse a la capacidad de los libros para ‘prolongar la vida’ a través de la memoria, la historia y la transmisión del conocimiento.

En este sentido, señaló la importancia del papel que juega la Universidad Autónoma de Sinaloa como guardiana del legado cultural y como laboratorio permanente de nuevas ideas.

“Gracias a la escritura y la imprenta, los seres humanos conocemos la vida de otras personas y pueblos, accedemos a memorias ancestrales. Los libros nos dan una pequeña anticipación a la inmortalidad inversa, esa que nos regala el pasado a través de la historia y la cultura”, dijo.

“Las universidades tenemos el deber de ser repositorios de esa herencia intelectual y moral. Tenemos la misión de ser el incesante alambique donde se cultiven nuevos avances y se condensan las más grandes ideas”.

De esta forma, el rector destacó la importancia de realizar evento como la FeliUAS, al no ser un evento solamente editorial, sino un espacio donde convergen la ciencia, las humanidades y el arte, siendo la palabra escrita la encargada de dialogar con la sociedad y donde se fomenta una ciudadanía crítica, informada y sensible.

Sobre la Feria del Libro

Madueña Molina recordó que, para esta edición, la feria reúne a 21 casas editoriales y despliega un programa amplio que incluye 63 presentaciones de libros, la participación de más de 140 escritores, investigadores y comentaristas, además de 10 talleres, 20 conferencias y 36 actividades infantiles.

Destacando que con este abanico de propuestas, no solo se busca promover la lectura, sino también generar experiencias formativas y de convivencia intergeneracional.

Un elemento distintivo de esta edición fue la participación de la Universidad Veracruzana como invitada de honor, institución reconocida por su sólida tradición académica y editorial, por lo que este encuentro fortalece los lazos entre ambas universidades, simbolizando una alianza institucional consolidándose en el terreno del conocimiento y la cultura.

Finalmente, fue la titular de la SEPyC, Gloria Himelda Félix Niebla quien se encargó de realizar la declaratoria inaugural oficial, la cual felicitó a la UAS por continuar realizando este tipo de eventos que promueven la creación literaria y cultural en nuevas generaciones.

De esta forma, entre libros, ideas y reconocimiento al mérito académico, la Feliuas 2026 inicia como un punto de encuentro donde el pasado dialoga con el presente y proyecta el futuro, consolidándose como uno de los eventos literarios más relevantes del noroeste del país.