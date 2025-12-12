Con Jazz, presentan su nuevo programa ‘Música en la Casa’

Con una Noche de Jazz, La Casa del Maquío inauguró su nuevo programa denominado Música en la Casa, un programa para jóvenes músicos e interesados en la música, donde tendrán un espacio abierto para crear, compartir, aprender y expresarse. De esta manera, convierten a La Casa del Maquío en un punto de encuentro artístico, y que la música se vuelva convivencia, diálogo, expresión y construcción de ciudadanía. Carmina Medina, directora de La Casa del Maquío, detalló que el objetivo de este programa, es fomentar la participación activa de jóvenes músicos en actividades culturales que fortalezcan la convivencia pacífica, el sentido comunitario y la apropiación positiva del espacio público a través de la música, y así brindar espacios seguros, accesibles para que los jóvenes realicen recitales, ensayos y conciertos.

Carmina Medina, directora de La Casa del Maquío.

De igual forma, impulsar el talento local y la creación musical colaborativa, promover conversaciones, talleres y charlas sobre música, creatividad, historia musical y ciudadanía, conectar con los jóvenes músicos con mentores y referentes del ámbito cultural. En esta primera presentación, se contó con la participación del Dueto Liminal, compuesto por Rudolph Vitalis y Esteban Clouthier, quienes abrieron la noche de jazz, interpretando un programa que se fue creando en la marcha, uniendo el talento de Rudolph en el piano y el de Esteban en la batería, regalando una conversación a través de la música.

Esteban Clouthier y Rudolph Vitalis abren el evento.

El platillo fuerte llegó con la presencia especial, el debut del cuarteto de jazz denominado Mussa, conformado por Eduardo Flores (teclados), Norman Sepúlveda (batería), Antonio Salas (bajo) y Armando Martínez (saxofón). En conjunto brindaron una velada, a la que acudió un gran número de personas, quienes en conjunto celebraron la magia del jazz, el poder del encuentro y la belleza de disfrutar de esta expresión artística, disfrutando de un viaje por clásicos del jazz, los cuales fueron bien recibidos por los asistentes. Mussa es una agrupación que nació hace seis meses, creada por cuatro jóvenes entusiastas y apasionados del jazz, quienes unen sus talentos para brindar una propuesta fresca en este genero, pero también abiertos a explorar nuevas fusiones dentro de la música, compartiendo así lo que son como exponentes.

Armando Martínez, Eduardo Flores, Antonio Salas y Norman Sepúlveda integran el cuarteto Mussa.