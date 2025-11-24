Con la Banda Revolución, concluye la Feria del Libro de Los Mochis

Feria del Libro Los Mochis 2025 concluyó tras ocho días en los que la Biblioteca Morelos y la Concha Acústica de la EVA se convirtieron en los principales escenarios culturales del municipio.

Durante esta celebración literaria, miles de visitantes disfrutaron de música, presentaciones de escritores, espectáculos infantiles y diversas actividades que consolidaron a la lectura como un espacio de encuentro, reflexión y comunidad.

Más de 30 mil ahomenses formaron parte de esta edición, que llevó la magia de los libros a generaciones completas y reafirmó la importancia del arte y el pensamiento en todos sus matices. Este año, la feria llegó también a las siete sindicaturas, fortaleciendo su vocación incluyente y extendiendo sus alcances a toda la comunidad.

La bienvenida estuvo a cargo de María Teresa Flores Heredia, Directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura, quien celebró la dimensión alcanzada por esta fiesta literaria y destacó el privilegio de llevar la experiencia a múltiples comunidades.

Alfonso Orejel, Coordinador del Comité Organizador, destacó el espíritu que ha caracterizado a la feria desde sus orígenes, describiéndola como “una isla del arte y la cultura, una comunidad secreta de lectores”, donde ocurren rituales literarios que van desde la irrupción de un libro en el horizonte hasta la consagración de la palabra y la música como formas de encuentro.