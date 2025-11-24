Con la Banda Revolución, concluye la Feria del Libro de Los Mochis

Feria del Libro Los Mochis 2025 concluyó tras ocho días en los que la Biblioteca Morelos y la Concha Acústica de la EVA se convirtieron en los principales escenarios culturales del municipio.
Durante esta celebración literaria, miles de visitantes disfrutaron de música, presentaciones de escritores, espectáculos infantiles y diversas actividades que consolidaron a la lectura como un espacio de encuentro, reflexión y comunidad.
Más de 30 mil ahomenses formaron parte de esta edición, que llevó la magia de los libros a generaciones completas y reafirmó la importancia del arte y el pensamiento en todos sus matices. Este año, la feria llegó también a las siete sindicaturas, fortaleciendo su vocación incluyente y extendiendo sus alcances a toda la comunidad.
La bienvenida estuvo a cargo de María Teresa Flores Heredia, Directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura, quien celebró la dimensión alcanzada por esta fiesta literaria y destacó el privilegio de llevar la experiencia a múltiples comunidades.
Alfonso Orejel, Coordinador del Comité Organizador, destacó el espíritu que ha caracterizado a la feria desde sus orígenes, describiéndola como “una isla del arte y la cultura, una comunidad secreta de lectores”, donde ocurren rituales literarios que van desde la irrupción de un libro en el horizonte hasta la consagración de la palabra y la música como formas de encuentro.
Subrayó que, a lo largo de 24 años, se ha logrado transformar la relación de niñas, niños y jóvenes con la lectura, formando un “archipiélago de lectores” cada vez más amplio y participativo. Señaló también que los expositores han movilizado más libros y que la oferta literaria actual responde a demandas lectoras más exigentes.
En representación del Director General del Instituto Sinaloense de Cultura, Juan Salvador Avilés Ochoa, la poeta Ernestina Yépiz, directora de Literatura, expresó palabras de agradecimiento a la comunidad lectora.
“Gracias a quienes asistieron, participaron y se llevaron nuestros libros. Esta feria ha sido de absoluta felicidad para nosotros. Sigamos celebrándola por muchos años más”.
El Alcalde Antonio Menéndez clausuró oficialmente la Feria del Libro, destacando la importancia de llevar la lectura más allá de las fronteras urbanas y acercarla a las comunidades rurales. “En estos tiempos donde las tecnologías nos están avasallando, acercar el maravilloso mundo de los libros es de gran relevancia”, afirmó, reiterando además el compromiso del Ayuntamiento para fortalecer esta celebración cultural.
“Desde el gobierno de Ahome seguiremos apoyándolos para que la feria sea cada vez mejor. Este esfuerzo de sembrar literatura desde hace 24 años ha dado resultados y seguirá dando frutos para construir una sociedad ejemplar como lo es Ahome”, añadió.
Al finalizar la ceremonia de clausura, el público disfrutó del espectáculo Revo 70’s Band, a cargo de la Banda Revolución, que ofreció una vibrante noche temática dedicada a la música de los años setenta, despertando nostalgia y entusiasmo entre los asistentes.
En el escenario estuvieron también: Juan Gualberto Vázquez, Delegado Zona Norte del Isic; la Regidora Presidenta de Comisión de Cultura, Lidia Reyes; la Regidora Presidenta de Comisión de Educación, María Esther Robles Soto; así como el comité organizador: Baldomero Félix, María Luisa Miranda, Susana Barrios, Verónica Martínez y Susana Román.
Realizada del 16 al 23 de noviembre, la Feria del Libro Los Mochis 2025 fue posible gracias al esfuerzo conjunto del Gobierno del Estado, el Instituto Sinaloense de Cultura, el H. Ayuntamiento de Ahome, el Instituto Municipal de Arte y Cultura y el Comité Organizador, quienes nuevamente consolidaron esta celebración como un referente cultural para la región.