Con la Guelaguetza dará inicio el Festival Internacional Universitario de la Cultura

Para celebrar los 153 años de fundación de la UAS, este 5 de mayo dará inicio el Festival Internacional Universitario de la Cultura con una muestra gastronómica denominada ‘Oaxaca y su riqueza culinaria’, con el apoyo de estudiantes de la Facultad de Nutrición y Gastronomía.

Homar Arnoldo Medina Barreda, director de Extensión de la Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, acompañado de Miguel Ángel Espinoza Castillo, director de Actividades Artísticas y Culturales y de Juan Carlos Rochín Mejía, del departamento Académico Cultural, compartió que, en el evento inaugural, se presentará la máxima fiesta folclórica de Oaxaca, “La Guelaguetza”.

En un ensamble conformado por el Ballet folclórico BELMACÚ, la Compañía de Danza Proyección Folclórica de la UAS, la Banda Sinfónica UAS y Ensamble Alma Oaxaqueña, el evento arrancará a las 18:00 horas en la Explanada del Edificio Central.

Medina Barreda informó que serán un total de 256 actividades distribuidas en todos los municipios de Sinaloa a donde llegará esta fiesta cultural, que incluirá expresiones artísticas como teatro, música, danza, literatura, artes visuales, dos muestras gastronómicas y un reconocimiento especial a la Labor Escénica al actor universitario, Joaquín Leyva.

Destacó que la Universidad fue reconocida a nivel nacional por su compromiso y calidad, luego de que el Festival Internacional Universitario de la Cultura fuera seleccionado por las Comisiones Dictaminadoras del PROFEST para recibir el Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos 2026, lo que permitirá fortalecer la oferta artística y cultural brindada a la población sinaloense.

Asimismo, agradeció a los países y estados participantes, así como a las empresas e instituciones locales y nacionales, las cuales se suman con una gran responsabilidad cultural.

Para consultar la programación completa del festival se puede ingresar al sitio www.fiuc.mx o www.culturauas.mx, también estará disponible en las redes sociales oficiales de la Universidad Autónoma de Sinaloa y Cultura UAS.