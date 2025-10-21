Con la música bailable de Ronda Machetera cerrará el Festival Cultural Sinaloa 2025 este domingo

Con una fiesta popular a cargo del conjunto Ronda Machetera cerrará el Festival Cultural Sinaloa 2025, el domingo 26 de octubre a las 18:00 horas en la Plazuela Obregón, en un espectáculo organizado por el Gobierno del Estado a través del Instituto Sinaloense de Cultura, con entrada libre a todo público.

Ronda Machetera surge de la unión de Pato Machete y de La Ronda Bogotá con el objetivo de mantener vivo el legado de Celso Piña, fusionando la cumbia tradicional con el rap. El resultado es una propuesta musical que combina la esencia de ambos géneros, llevando la cumbia a nuevos públicos a través de un enfoque moderno.

La ronda Machetera está compuesta por “dos grupos”: el rapero Pato Machete, de México, y La Ronda Bogotá, quienes interpretan la cumbia vallenata que se vive entre México y Colombia, pasando por otros géneros hasta llegar al rap.

Pato Machete es un reconocido rapero, cantante y compositor mexicano, ex miembro del grupo de rap Control Machete, el primer grupo de rap mexicano en llegar a lo comercial, apareciendo masivamente en emisoras y programas de televisión de gran alcance como MTV, y dejando una huella imborrable en el género con exitosos sencillos como “Comprendes, Méndez”, “Sí, señor”, “Así son mis ideas” e “Ileso”.

Entre las exploraciones más interesantes de Pato Machete, sin duda, está la fusión con la cumbia, al colaborar un par de veces con Celso Piña, exponente de este género, lo que llevó a conocer a su otra mitad en el ambicioso proyecto de la Ronda Machetera.

Por otra parte, Ronda Bogotá es un grupo originario de Monterrey, Nuevo León, que tuvo sus inicios en la década de los 80, bajo la iniciativa de una banda conformada por Kike, Rube, Lalo y Celso Piña, llevando en alto el estandarte de la cumbia vallenata que se vive entre México y Colombia, y con una música que los llevó a presentarse en más de 35 países como China, Francia, Alemania, Estados Unidos, Colombia, Argentina y otros.

Liderada hasta su muerte por Celso Piña, la agrupación se caracterizó por mezclar los ritmos colombianos con géneros populares de México como la música norteña, así como el ska, el reggae y recientemente, el rap, en donde encontraron la compañía perfecta con Pato Machete.

Esta mezcla única, conocida hoy como la Ronda Machetera, se estrenó en los grandes escenarios en junio de 2023, cuando pisaron la tarima del Festival Machaca en México, y hasta la fecha han destacado por seguir complaciendo al público con su cautivadora combinación de ritmos y melodías pegajosas, que invitan a la comunión en la pista de baile.