Con la periferia como protagonista, presentan La bicicleta de Franky

En un ambiente marcado por la reflexión literaria y la expresión artística, fue presentado el libro La bicicleta de Franky. Cuentos y relatos desde la periferia, de Miguel Ángel Ramírez Jardines, en el Centro de Cultura Carlos Ambriz.

Durante la velada, Yajaira Villareal y Gildardo Izaguirre destacaron los aspectos más relevantes de la obra, subrayando la fuerza temática que atraviesa los relatos.

Coincidieron en que el volumen coloca en el centro a los llamados “anormales”, los excluidos y los habitantes de la periferia social y emocional, quienes se convierten en el hilo conductor de las historias.

Entre los cuentos comentados se encuentra “Mary es la Mary”, donde resalta el profundo sentido humano del personaje.

“La bicicleta de Franky”, relato que alude a los deshechos humanos de la guerra, así como un texto que ofrece un final inesperado de El Periquillo Sarniento.

También se abordaron pasajes donde se explora el dominio del deseo frente a las normas morales durante la pubertad.

En conjunto, los relatos exponen las desgracias, la fatalidad y las tensiones que atraviesan la vida cotidiana, dando voz a marginados, personas con discapacidad y personajes que sobreviven en los bordes de la sociedad.

La presentación fue enriquecida con la participación del cuentacuentos Germán Méndez, así como de los músicos Mario Astorga y Paty Villa, quienes aderezaron la jornada con intervenciones artísticas que dialogaron con el espíritu del libro.

Como parte de su promoción, La bicicleta de Franky será presentada el jueves 5 de marzo a las 19:00 horas en la Sala Audiovisual del Museo de Arte de Mazatlán, con entrada libre.

En esta ocasión, el autor estará acompañado por Pedro Brito y Lucas Velarde, quienes conversarán sobre esta obra, considerada su primer libro de ficción.