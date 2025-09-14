Con lectura y creatividad, niños celebran las Fiestas Patrias

El programa “Pequeños Lectores” llevó a cabo una sesión especial en las Bibliotecas Públicas Municipales “Carlos McGregor” ubicada en la Col. Benito Juárez y la “Ing. Manuel Bonilla” para celebrar las fiestas patrias, combinando la promoción de la lectura con actividades manuales.

El personal de la biblioteca Carlos McGregor, Rosalba Sandoval y Alicia Sánchez con apoyo de las maestras Brisia Marina Arredondo e Isi Ramírez, guiaron a la niñez durante la lectura del cuento “Mi perro Roberto”.

Esta obra, del escritor argentino Rodrigo Folgueira y el ilustrador Poly Bernatene, capturó la atención de los pequeños con su divertida historia. La trama narra cómo Roberto, un perro, se traga accidentalmente a un canario llamado Ignacio, quien luego se niega a salir, creando un divertido dilema que solo la mamá canaria puede resolver.

Después de la lectura, los niños se divirtieron y pusieron a prueba sus habilidades al crear sus propios sombreros para las fiestas patrias. Con papel fomi de colores rojo y verde, los pequeños utilizaron tijeras y otros materiales para elaborar vistosos diseños, poniendo en práctica su creatividad y destreza manual.

Biblioteca “Ingeniero Manuel Bonilla”

Con entusiasmo niños y niñas formaron parte de las actividades del Programa Pequeños Lectores en la Biblioteca “Ing. Manuel Bonilla”, en cuyo interior escucharon los relatos del libro “La Independencia de México”, del escritor José Manuel Villalpando.

Al término de los relatos, el grupo de infantes hicieron una manualidad patria con material reciclado, el resultado fue una bonita bandera de México con una hasta de madera, la cual fue del gusto de cada asistente.

Con actividades como esta, el programa “Pequeños Lectores” busca impactar de manera positiva en la niñez mazatleca, promoviendo el hábito de la lectura y fomentando la sana convivencia en un ambiente cultural y lúdico.