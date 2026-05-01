Cultura
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Celebración

Con música, concursos y pastel, festejan el Día del Niño en la Escuela José Limón

En el Salón de Usos Múltiples de la Escuela de Artes del Isic, decenas de pequeños disfrutan de una tarde de alegría y diversión
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
01/05/2026 13:04
01/05/2026 13:04

Los niños celebraron su día con música, danza, concursos y pastel en una tarde llena de diversión.

Con motivo de la conmemoración del Día del Niño, la Escuela Superior de Artes José Limón, del Instituto Sinaloense de Cultura, llevó a cabo un alegre festejo en honor a sus alumnos de los diversos talleres, quienes disfrutaron de una jornada llena de actividades musicales, juegos, concursos.

El evento fue encabezado por la maestra Claudia Apodaca, directora de Formación y Capacitación del Isic, quien dio la bienvenida a las y los participantes, destacando que las niñas y los niños son la razón de ser de la institución.

En la celebración estuvo presente además la maestra Rebeca Rendón, coordinadora de talleres, así como el personal docente y administrativo de la institución, quienes acompañaron a los pequeños que, ataviados con brillantes colores, en un ambiente de entusiasmo y alegría, celebraron en el Salón de Usos Múltiples de la escuela.

  • $!La jornada concluyó con la tradicional partida de pastel
    La jornada concluyó con la tradicional partida de pastel
  • $!Durante la celebración presentaron “El Principito”, que también fue parte del Festival Internacional de Danza José Limón.
    Durante la celebración presentaron “El Principito”, que también fue parte del Festival Internacional de Danza José Limón.
  • $!En la celebración participaron alumnas y alumnos de danza.
    En la celebración participaron alumnas y alumnos de danza.

En la celebración participaron alumnas y alumnos del Programa Integral de Ballet, así como de los talleres Artes Plásticas y de formación musical.

La jornada concluyó con la tradicional partida de pastel y la convivencia con bebidas para las y los pequeños, quienes posteriormente, acompañados por sus familias, se trasladaron al Ágora Rosario Castellanos para disfrutar del espectáculo “El Principito”, que además de celebrar el Día Internacional de la Danza y como parte del 39° Festival Internacional de Danza José Limón, se unió a la celebración del Día de las Infancias.

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