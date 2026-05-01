Con música, concursos y pastel, festejan el Día del Niño en la Escuela José Limón

Los niños celebraron su día con música, danza, concursos y pastel en una tarde llena de diversión.
Con motivo de la conmemoración del Día del Niño, la Escuela Superior de Artes José Limón, del Instituto Sinaloense de Cultura, llevó a cabo un alegre festejo en honor a sus alumnos de los diversos talleres, quienes disfrutaron de una jornada llena de actividades musicales, juegos, concursos.
El evento fue encabezado por la maestra Claudia Apodaca, directora de Formación y Capacitación del Isic, quien dio la bienvenida a las y los participantes, destacando que las niñas y los niños son la razón de ser de la institución.
En la celebración estuvo presente además la maestra Rebeca Rendón, coordinadora de talleres, así como el personal docente y administrativo de la institución, quienes acompañaron a los pequeños que, ataviados con brillantes colores, en un ambiente de entusiasmo y alegría, celebraron en el Salón de Usos Múltiples de la escuela.
En la celebración participaron alumnas y alumnos del Programa Integral de Ballet, así como de los talleres Artes Plásticas y de formación musical.
La jornada concluyó con la tradicional partida de pastel y la convivencia con bebidas para las y los pequeños, quienes posteriormente, acompañados por sus familias, se trasladaron al Ágora Rosario Castellanos para disfrutar del espectáculo “El Principito”, que además de celebrar el Día Internacional de la Danza y como parte del 39° Festival Internacional de Danza José Limón, se unió a la celebración del Día de las Infancias.