Con música, concursos y pastel, festejan el Día del Niño en la Escuela José Limón

Los niños celebraron su día con música, danza, concursos y pastel en una tarde llena de diversión.

Con motivo de la conmemoración del Día del Niño, la Escuela Superior de Artes José Limón, del Instituto Sinaloense de Cultura, llevó a cabo un alegre festejo en honor a sus alumnos de los diversos talleres, quienes disfrutaron de una jornada llena de actividades musicales, juegos, concursos.

El evento fue encabezado por la maestra Claudia Apodaca, directora de Formación y Capacitación del Isic, quien dio la bienvenida a las y los participantes, destacando que las niñas y los niños son la razón de ser de la institución.

En la celebración estuvo presente además la maestra Rebeca Rendón, coordinadora de talleres, así como el personal docente y administrativo de la institución, quienes acompañaron a los pequeños que, ataviados con brillantes colores, en un ambiente de entusiasmo y alegría, celebraron en el Salón de Usos Múltiples de la escuela.