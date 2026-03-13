Con música, literatura y ambiente familiar se realiza el Paseo de las Artes

Con una tarde fresca y una nutrida asistencia de público, se llevó a cabo una nueva edición del Paseo de las Artes, actividad organizada por el Instituto Sinaloense de Cultura en el callejón contiguo al Centro Sinaloa de las Artes Centenario, espacio que se transforma en un punto de encuentro para la convivencia cultural y artística.

Desde temprana hora comenzaron a llegar familias, estudiantes y visitantes para disfrutar de las distintas actividades programadas, que incluyeron música en vivo, literatura y propuestas recreativas para todas las edades.

Uno de los momentos literarios fue el Desfile de Poetas, con la participación de Reyna Dora Sánchez, Gustavo Adolfo Ochoa, Miroslava Ochoa, Guillermo Castro Ugalde y Silvia Margarita Galván, quienes compartieron con el público una muestra de su trabajo.

También se realizó La Trivia de los Libros, dinámica impulsada a través del programa de Salas de Lectura, con la que se buscó promover el gusto por la lectura de manera participativa entre los asistentes.

En el ámbito musical, la jornada contó con la participación del grupo Mon Blanc, así como con la presentación de Mariana Rodríguez, además del músico Pedro Álvarez, quienes ofrecieron distintos momentos musicales para acompañar la tarde cultural.

La tarde fue fresca y el lugar se llenó de gente que acudió a disfrutar del ambiente. Los cevichurros, los nachos y las bebidas fueron un éxito entre los asistentes, junto con lo ya habitual: la comida oaxaqueña que nunca falta en el lugar.

También estuvieron presentes los puestos de artesanos y productores locales, donde se ofrecían artesanías, joyería, postres, panes y otros productos que complementaron la experiencia para el público.

Entre los detalles curiosos de la jornada estuvo también la visita de dos chalacas, que descansaban en el álamo que cobija el paseo, como si observaran tranquilamente el ir y venir de los asistentes.

La tarde se la llevó la presentación de la cantante Mariana Rodríguez “La Loba”, que captó la atención del público y se convirtió en uno de los momentos más celebrados de la jornada.

Durante el Paseo de las Artes, el público pudo participar además en diversas actividades gratuitas como clases de dibujo y pintura, así como recorrer espacios dedicados a las artes plásticas, la música, la danza y el canto.

El Paseo de las Artes se realiza todos los jueves por la tarde y se extiende hasta el anochecer, consolidándose como un espacio abierto para la convivencia cultural y la participación ciudadana.