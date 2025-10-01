Con música para vibráfono y violín, sigue la Muestra Pecdas 2024

Dentro de la Muestra Estatal de Beneficiarios Pecdas 2024, se llevaron a cabo dos actividades presenciales en la disciplina de música, con la presentación de los proyectos Vibraciones Latinoamericanas: Repertorio para vibráfono de compositores latinoamericanos, a cargo del maestro Edmundo Langner Romero (Creadores con Trayectoria), y Reviviendo el romance a través de mi violín, a cargo de Alfonso Sánchez Félix (Jóvenes Creadores).

Los proyectos son financiados por el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico Sinaloa (Pecdas) 2024, con base en la convocatoria emitida por la Secretaría de Cultura federal a través del del Sistema de Apoyos a la Creación y el Instituto Sinaloense de Cultura.

Langner Romero seleccionó, para esta Muestra, la pieza Reflections on the New World (Reflexiones sobre el Nuevo Mundo), con dos variaciones para vibráfono solo del brasileño Ney Rosauro sobre temas de Antonin Dvorak en Sinfonía del Nuevo Mundo, que es una de las piezas que integran el programa que, como fruto de la beca, ofreció durante el año en Guamúchil, Pericos y en espacios universitarios, así como en este mismo espacio.

A su turno, el joven violinista Alfonso Sánchez Félix presentó el programa Reviviendo el romance a través de mi violín, del cual ofreció 15 presentaciones en asilos de ancianos y otros espacios, con un proyecto que consta de una serie de melodías de la primera mitad del siglo 20, de autores como Agustín Lara, María Grever, Armando Manzanero y Roberto Cantoral, entre otros, interpretados con violín eléctrico, tomando en cuenta -dijo- que hay pocos eventos culturales enfocados en los abuelos.

Entre otras, esta noche tocó Motivos, de Italo Pizzolante; Cien años, de Rubén Fuentes; Reloj, de Cantoral, y Solamente una vez, de Lara.