$!Con música, porras y emoción, Mazatlán vive la elección de la Reina del Carnaval 2026

Con un paseo por el malecón en bicicleta y la canción “El Sauce y la Palma”, que bailaron integrantes del Ballet de Folclor de Cultura, inició este sábado la elección de la Reina del Carnaval de Mazatlán 2026.

La máxima fiesta de los mazatlecos se celebrará del 12 al 17 de febrero con un elenco artístico de talla internacional y bajo el nombre de “Arriba la Tambora”.

Corina Beltrán, Reina de los Juegos Florales 2009; y Paco Vazga, Rey del Carnaval 2020, son los conductores de la velada de la elección de reinas.

Al ritmo de “Cinco de cicle”, arribaron al escenario El Arlequín Hanz y las nueve candidatas a la corona: Joanna Castillo, Monserrat Zamudio, Marbella Medina, Marbella Rivera, Anahí Esparza, Karely Tirado, Mariana Guerrero, Danya Moreno y Andrea García, quienes se presentaron ante el público, que de inmediato con gritos y aplausos apoyó a su aspirante de preferencia.

Cada una de las jóvenes representó a una asociaciónc ivil sin fines de lucro.

El jurado calificador que se encargará de dar el veredicto final para determinar quien será la próxima Reina del Carnaval de Mazatlán, serán, Rocío Uribe, Gabriela Alvarado, Esteban Ortiz, Lucía Aikens, Felipe Osuna, Martha Cortés, Wendy Ponce, Mely Cerrillo y Liz Castro Carrillo, donde en caso de empate, la presidenta del jurado, Lucía Aikens tendrá la responsabilidad de dar la decisión final .

Integrantes de la Compañía de Ballet del instituto de Cultura abrió el siguiente bloque al ritmo de Quizás, quizás, quizás, con lo que aparecieron las chicas vestidas de época para ser parte de la coreografía.

Para que poco después, diera inicio la primera etapa de la contienda que es la de Criterio.

En esta etapa se calificarán coherencia en las palabras, uso apropiado del lenguaje, y contenido de la respuesta.

En esta ocasión no se revelaron las calificaciones de la etapa de Criterio, como en otras ediciones y se pasó a la etapa de belleza, por lo que los presentes en el Teatro Ángela Peralta tendrán que esperar a que culminé para poder saber que será la ganadora.

En la etapa de belleza, las chicas realizan su pasarela para ser calificadas por su porte, elegancia, desenvolvimiento escénico, proyección y seguridad.

La chicas una a una realizan la pasarela al ritmo de la canción de Cien años que es interpretada por el tenor Alejandro Yépez quien está acompañado al piano por el maestro Juan Pablo García.

En la primera etapa, anunciaron los maestros de ceremonias, la calificación es de 4 a 8 puntos, mientras que en la segunda etapa es de 6 al 10. Por lo que será al final se darán a conocer las puntuaciones.