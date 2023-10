Este sábado 28 de octubre a las 19:00 horas en el Teatro Ángela Peralta el Festival Cultural Sinaloa 2023, presenta a la agrupación Sinaloa Big Band Jazz integrada por músicos de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de la Artes.

Serán 13 músicos de la OSSLA, seis músicos invitados y los solistas Ricardo Rodríguez, David Uribe y Alfonso Vizcarra los protagonistas del concierto “Se habla en español”.

El repertorio estará conformado por grandes standards de jazz en castellano y célebres melodías del repertorio de esta formación musical bajo la dirección del maestro Alberto Estrada.

El programa “Se habla en español” incluye: ‘You are the sunshine of my life’ (Tu eres todo para mi) de Stevie Wonder; ‘Bésame mucho’ de Consuelo Velázquez; ‘Cheek to cheek’ (Mejilla con mejilla) de Irving Berling; ‘Cuando, cuando, cuando’ deTony Renis; ‘Tigresa ‘ de Caetano Velozo.

Durante la velada musical el público disfrutará ‘Cachito mío de Consuelo Velázquez; ‘Perfidia´ de Alberto Domínguez; ‘Pedro Navajas’ de Rubén Blades y Willie Colón; ‘Ligia Elena’ de Rubén Blades y Willie Colón; ‘Aprendiz’ de Alejando Sánchez Pizarro; ‘Sway’ (Quien Será) de Pablo Beltrán Ruiz, entre otras canciones.

Entrada gratuita, boletos disponibles en la taquilla del Teatro Ángela Peralta y en el Museo de Arte de Mazatlán.