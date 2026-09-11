Con obras de Tchaikovsky, Glière y Thomas, abre la OSSLA la Temporada Otoño 2026

Con obras de Tchaikovsky y Glière & Thomas, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes abrió de manera oficial su temporada de conciertos Otoño 2026, contando con la presencia del director huésped Enrique Patrón de Rueda y la solista soprano Vanessa Gamma. El concierto que se desarrolló en el Teatro Lince de la Universidad Autónoma de Occidente, reunió a un nutrido público, que tuvo la oportunidad de escuchar un programa exquisito, con el que el público no sólo disfruto del regreso de la OSSLA al escenario, sino también de la calidad interpretativa de la soprano mazatleca, quien desde su primera intervención, conquistó a los presentes con su educada voz. Como primer pieza, la orquesta interpretó la Obertura de la Bella Durmiente, estrenada el 5 de enero de 1890 en el Teatro Mariinski de San Petersburgo, la cual condensa toda la obra en poco más de tres minutos, regalando una pieza melancólica que la hace inconfundible, siendo bien recibida por los asistentes.

Vanessa Gamma.

Tras esa magistral introducción, la OSSLA dio la bienvenida al escenario a la soprano Vanessa Gamma, para juntos interpretar ahora la segunda pieza de la noche, Concierto para coloratura y orquesta, con la que la soprano invitada logró cautivar a los presentes con la agudeza educada de su voz, llenando de matices el lugar, fusionándose de manera armónica con la música de la orquesta, recibiendo un gran ovación tras su presentación. Tras un breve intermedio, la velada continuó con la interpretación de la Marcha Eslava, de Tchaikovsky, una pieza que escribió en 1876 cuando Serbia — pueblo hermano de Rusia — estaba siendo masacrada por el Imperio Turco, y al saber esto, Tchaikovsky compuso esta pieza en apenas cinco días, como una forma de protestar. Una obra que se distingue por un inicio nostálgico, para posteriormente, brindar un homenaje al pueblo ruso, donde el sonido aumenta, despierta, hasta llegar a una ‘explosión’ musical llena de patriotismo y victoria, resonando el himno del Zar, una pieza fuerte y orgullosa.

La OSSLA presenta un programa con obras de Tchaikovsky y otros compositores.

Luego, el programa continúa con la pieza À vos jeux mes amis, extraído de la ópera de Hamlet, donde una vez más, se disfruta la presencia de Vanessa Gamma, transportando a los presentes a esa escena de la locura de Ofelia en el acto IV de la ópera Hamlet. Ella Deambula a la orilla del agua vestida como una campesina, distribuye flores imaginarias y canta su pena antes de ahogarse, dejando ver así su mente rota e inestable del personaje. Del compositor francés Charles Louis Ambroise Thomas, llegó la Obertura de Mignon, pieza que compuso en 1866 para su ópera Mignon, basada en la novela de Goethe Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister. Mignon, es una niña italiana que fue secuestrada de niña por unos gitanos. Crece triste, sin patria, sin familia, cantando por las calles. Es la nostalgia hecha persona, y todo lo que canta es “¿dónde está mi hogar?”. El público pudo disfrutar una pieza nostálgica en sus inicios, para luego volverse alegre, ligera y muy francesa. Una obertura que tiene de todo, drama, felicidad, romanticismo y un final brillante y festivo.

Gran ovación recibe el maestro Enrique Patrón de Rueda.