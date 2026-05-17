Con ‘Orgullo Sinaloense’ cierra el Festival Universitario de la Cultura

Con el estruendo de la tambora y un despliegue de tradición regional, la explanada de la Biblioteca Central de la UAS en la Unidad Regional Sur fue sede del cierre del 31 Festival Internacional Universitario de la Cultura 2026.

Bajo el nombre “Orgullo Sinaloense”, este espectáculo representó la culminación de un esfuerzo institucional por descentralizar el arte y fortalecer la identidad cultural universitaria ante cientos de asistentes que vibraron con la identidad de nuestro estado.

Durante el protocolo, el Vicerrector Iván Tostado reconoció a los artistas y puntualizó la visión rectoral sobre la formación integral del estudiantado.

“Nuestra misión es apoyar la cultura con la misma fuerza, con el mismo ímpetu, que como lo hacemos en nuestras actividades sustanciales, como la academia, la investigación, el deporte y la vinculación, y también la cultura forman parte de estas actividades sustanciales en la formación de nuestros estudiantes”, señaló Tostado.

Ada Conchita Flores Díaz, directora de Extensión de la Cultura en la zona Sur, mostró su beneplácito por el éxito alcanzado.

“Muchas gracias por animarse, por ser parte de los talleres, por la disciplina, por la constancia, por ser parte de todo el talento universitario; porque la Universidad Autónoma de Sinaloa también es cultura y ellos son parte importante de todo esto”.

La gala contó con la participación de los grupos de danza “Huehuecoyotl” y “Danzón al vuelo”, así como la Banda Sinaloense, bajo la guía de maestros como Dulce Uribe Paredes y Daniel Faustino Tirado Cruz, respectivamente.

De igual manera, estuvo el talento de Folklo-UAS, Dirigido por el Maestro Jesús Manuel López Cruz y el grupo de danza de FACEAM, con la Maestría de Ramón Escutia al frente, también se hizo presente; todos rindiendo un magistral homenaje a iconos como Socorro Sánchez Vázquez, Pedro Infante, Antonio López Saenz y el compositor Faustino López Osuna, con las destacadas voces de Noel Osuna y Flor Estrada.

Este acto de clausura cerró un ciclo de 256 actividades desarrolladas en 20 municipios de Sinaloa, con más de mil participantes activos.