Con ‘Pazzione’, Carlos Osuna brinda un canto de identidad, amistad y orgullo

Mazatlán fue testigo de un momento histórico para la música vocal local e internacional con la primera presentación en el mundo de Pazzione, la más reciente producción del tenor mazatleco Carlos Osuna, un proyecto que nació desde la emoción y la identidad, y que eligió al Teatro Ángela Peralta como punto de partida para dialogar con el mundo desde su tierra natal.

Desde el inicio de este gran evento presentado en la programación del Festival Cultural Mazatlán 2025, Carlos Osuna marcó el tono íntimo y agradecido de la velada al dirigirse al público presente:

“Estoy muy agradecido y honrado de que me acompañen en esta primera presentación de Pazzione. Quise presentarlo en Mazatlán porque yo soy muy patasalada... ¡Arriba Mazatlán!”, expresó, provocando una inmediata ovación y una conexión profunda con los asistentes.

Acompañado al piano por el maestro Juan Pablo García, Carlos Osuna condujo al público por un viaje sonoro a través del cancionero italiano, entrelazando lo clásico y lo popular con sensibilidad y rigor interpretativo.

El repertorio incluyó piezas emblemáticas como “Caruso” de Lucio Dalla, “Parlami d’amore mariù” de Cesare Andrea Bixio, “Mattinata” de Ruggero Leoncavallo, “Non ti scordar di me” y “Torna a Surriento” de Ernesto de Curtis, así como el entrañable “O sole mio” de Eduardo di Capua, cada una recibida con atención, silencio respetuoso y prolongados aplausos.

Entre el público, Diana Reyes compartió su admiración por el tenor, señalando que Carlos Osuna no solo destaca por su voz, sino por la honestidad con la que interpreta cada pieza y por representar a Mazatlán en escenarios internacionales. Para ella, su éxito es motivo de orgullo y celebración para la ciudad, una razón más para acompañarlo y respaldarlo en cada regreso a casa.

La noche también estuvo marcada por la presencia y las palabras de Casimiro Zamudio, amigo cercano del artista, quien reconoció la relevancia de este momento tanto a nivel personal como cultural. Casimiro destacó que acompañar a un mazatleco que representa a su ciudad en el mundo artístico es algo profundamente significativo. Subrayó que aventurarse en repertorios italianos implica mucho más que talento vocal: requiere cantar en otro idioma, asumir retos técnicos y artísticos, y dedicar años de estudio y disciplina, cualidades que —afirmó— Carlos Osuna demuestra plenamente en Pazzione.

Zamudio reconoció además el valor humano del proyecto, señalando que esta producción refleja no solo la madurez artística del tenor, sino también el respaldo de la amistad, la familia y el público que lo acompaña en cada etapa de su camino.

Pazzione se vivió así como algo más que un concierto: fue una declaración de amor por la música, un homenaje a la tradición italiana y, al mismo tiempo, una afirmación de identidad mazatleca. Una noche en la que Carlos Osuna regresó a casa para compartir el nacimiento de un proyecto que, desde Mazatlán, inicia su recorrido hacia otros escenarios del mundo con el aplauso, el cariño y el orgullo de su gente.