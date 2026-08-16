Con ritmo y poesía, el Paseo de las Artes celebra el 53 aniversario del hip hop

En una tarde cálida, llena de música, rimas y ambiente cultural, el Callejón Andrade se convirtió este jueves en punto de encuentro para celebrar el 53 aniversario del hip hop, como parte de las actividades que el Paseo de las Artes ha preparado rumbo a su 15 aniversario.

De las 16:00 a las 19:00 horas, las y los asistentes disfrutaron de una jornada en la que el talento local tomó el escenario y puso a vibrar el tradicional espacio del Centro Histórico de Culiacán.

Los raperos invitados se adueñaron de la tarde con fuerza, creatividad y mucha actitud, demostrando por qué el hip hop continúa siendo una expresión artística capaz de reunir a distintas generaciones.

El programa estuvo encabezado por KROser LVP, seguido por MF El Ese y Frank G, quienes hicieron suyo el escenario con sus interpretaciones y rimas. También participaron Beni Triple M, con sus conceptos aguerridos, y Trizone Dance Crew, que aportó espontaneidad y energía a una tarde en la que la comunidad disfrutó de una auténtica fiesta de la cultura urbana.

La música continuó con la participación del guitarrista Manuel Guerra, quien acompañó la jornada con su talento y contribuyó a mantener el ambiente festivo que caracteriza al Paseo de las Artes, un espacio que cada jueves reúne expresiones diversas de la cultura y el arte.

Como ya es tradición, la poesía también tuvo un lugar especial con el Desfile de Poetas, que presentó una muestra del talento de quienes encuentran en la palabra una forma de expresión y encuentro. A ello se sumó La Trivia de los Libros, que volvió a sorprender a los asistentes con ejemplares difíciles de encontrar por la vía comercial, convirtiendo el intercambio y el conocimiento en parte de esta celebración.

Además de la música y las actividades culturales, la tarde contó con la presencia de artesanos y comerciantes locales que ofrecieron sus productos en los tradicionales puestos.

El público pudo recorrer los espacios, conocer y adquirir piezas artesanales, así como disfrutar de una variada oferta de comida, antojitos y postres, que complementaron el ambiente festivo de esta jornada.

Entre el talento de los artistas, los sabores y el trabajo de los emprendedores, el Callejón Andrade volvió a convertirse en un punto de encuentro para la comunidad, fortaleciendo su propuesta cultural y celebrando junto al público el camino recorrido rumbo a su 15 aniversario.