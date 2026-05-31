Con ritmos latinos, clausura Dantor el Festival de Guitarra Sinaloa

Con el concierto Música de Norte y Sur, a cargo de Dantor, proyecto de jazz fusión mexicano liderado por el guitarrista y compositor Daniel Torres, concluyó el Festival Internacional de Guitarra Sinaloa, Temporada 2026, en el Teatro Socorro Astol.

Creado en 2013, Dantor ha desarrollado una propuesta que integra la guitarra, el jazz contemporáneo, la música latinoamericana y la voz, construyendo una identidad sonora que ha recorrido escenarios de México, Estados Unidos y Europa. Esa diversidad musical quedó de manifiesto durante una velada en la que los asistentes realizaron un recorrido por distintos paisajes sonoros del continente.

Desde el inicio de la presentación, Daniel Torres estableció una comunicación cercana con la audiencia. Entre una pieza y otra compartió historias, recuerdos y experiencias que inspiraron las composiciones interpretadas, permitiendo al público acercarse no sólo a la música, sino también a las emociones y vivencias que dieron origen a cada obra.

La presentación transitó por sonoridades que incluyeron la bossa nova y otros ritmos latinoamericanos, interpretados con maestría y sensibilidad por los músicos en escena. La riqueza de los arreglos y la expresividad de las ejecuciones dieron forma a una experiencia musical dinámica, llena de matices y momentos de gran calidez.

Uno de los momentos más memorables de la noche ocurrió cuando Daniel Torres solicitó que se iluminaran las butacas para poder ver a quienes lo acompañaban en la sala, “a veces siento que le canto a un gran agujero negro”, dijo.

El gesto transformó por unos instantes la relación entre escenario y audiencia, permitiéndole agradecer personalmente la presencia de los asistentes.

La respuesta del público fue inmediata. El entusiasmo se hizo sentir con fuerza en el recinto: aplausos prolongados, vítores y silbidos de admiración irrumpieron espontáneamente en la sala, reflejando la conexión que Dantor había logrado establecer con los presentes desde los primeros minutos de la presentación.

Esa cercanía se mantuvo durante toda la velada. En varios momentos, Daniel Torres invitó a los asistentes a acompañar algunas melodías con la voz, generando una atmósfera participativa y festiva que convirtió el recital en una experiencia compartida y entrañable.

Al concluir la noche, la audiencia correspondió con una prolongada ovación a una propuesta artística que combinó virtuosismo, sensibilidad y una genuina vocación de encuentro con el público, cerrando de manera memorable una nueva edición del Festival Internacional de Guitarra Sinaloa.

Concluye temporada 2026

Con esta presentación concluyó el XXVI Festival Internacional de Guitarra Sinaloa, Temporada 2026, organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura en coordinación con la Fundación Cultural de la Guitarra, A.C. y el Instituto Municipal de Cultura Culiacán, reafirmando su compromiso de acercar al público sinaloense propuestas musicales de excelencia y fortalecer el diálogo cultural a través de la guitarra.