“Me atrajo porque siempre en la literatura y otras áreas de la vida me han gustado los retos

Escribirlo, reconoce, fue un reto, sobre todo porque se propuso hacer que les guste a los niños.

“Este es el primero que he escrito, tengo otro en proceso, con más personajes, para un público más grande, este es para un público de kinder, cuando mucho para primero de primaria y en las presentaciones en las escuelas me he percatado que sí les ha llegado, es una historia que a lo mejor ellos mismos entienden en toda su integridad y parece que la solución que la niña propone para la solución es buena”.

La historia la hizo en dos días, pero tuvo que regresar a ella muchas veces, porque se daba cuenta que estaba usando palabras que a lo mejor un niño de 3 a 6 años no iba a comprender, así que empezó a buscar sinónimos, a tratar de hacer las frases más cortas, más directas, sin tanta descripción para evitar que el pequeño se perdiera en la lectura.

La inspiración

José Carlos Zazueta Manjarrez puso Romina a su personaje, inspirado en una sobrina.

“Cuando lo terminé de escribir nació una sobrina mía que lleva ese nombre y ella es la sobreviviente de un parto gemelar en el que su hermana murió a las pocas horas, entonces un poco para recordar ese evento y por tratarse de la niña que se aferró a la vida, le puse el nombre al personaje”.

La nube gruñona somos todos.

“Pues todos estamos siempre en la vida inconformes con lo que tenemos, siempre queremos más, no nos gusta el trabajo que tenemos, renegamos del trabajo, a lo mejor porque vivimos muy lejos y tenemos que trasladarnos en auto, siempre tenemos cosas de las que estamos inconformes y esta nube siempre estaba molesta porque los vientos la movían de un lado a otro y estaba ya enfadada”, cuenta.

“Entonces la niña le dice ‘no tienes que borrar el Sol, yo te voy a dar una solución, cámbiate de casa, vete a un lugar donde los vientos no soplan tan fuerte y ahí vas a vivir muy contenta’”.

En esta historia, su espíritu académico.

“El libro trata no sólo de contar una historia, sino de dar un poco de conocimientos como los efectos que tiene el Sol sobre el aire, los vientos y las nubes, y el tipo de fauna en el polo, porque también tienen que ser educativos”, considera.