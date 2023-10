Un concierto de movimientos inspirados en el romanticismo y el bolero ofreció el grupo Sinaloa Big Band Jazz, en el Teatro Ángela Peralta, como clausura del Festival Cultural Sinaloa 2023, en la Zona Sur.

El concierto ofrecido en el máximo recinto porteño denominado “Se habla español”, fue organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura a través del Museo de Arte de Mazatlán en su Delegación Sur.

Cientos de personas se dieron cita para escuchar canciones clásicas de la música como In the modo, You are the sunshine of my life, Bésame mucho, Cheek to cheek, Love de Bert Kaempfert y Milt Gabler. Así como los clásicos Cuando, cuando, cuando de Tony Renis; La Tigresa de Caetano Velozo; Cachito mío de Consuelo Velázquez y Pedro Navajas, de Rubén Blades con Willie Colón, entre muchas otras.

El público presente fue testigo de cómo los artistas presentes fusionaron diversos géneros musicales como el jazz, blues, bolero, pop y mambo, con melodías que plasman vivencias, experiencias emocionales en el amor, que cautivaron en la velada.

En total, fueron 13 músicos de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, seis músicos invitados y los solistas Ricardo Rodríguez, David Uribe y Alfonso Vizcarra, dirigidos por el maestro Alberto Estrada, fueron los protagonistas de la noche, que enamoraron a los ahí presentes.

Los músicos participantes fueron Óscar Manuel Corral en el bajo, en los saxofones Jesús Miguel Portillo, Xavier Tortosa, Emmanuel de Jesús Valenzuela y Brianda Carrasco; el barítono Edgar Fernando Mejía Cortez; en las trompetas Vicente García, Roberto Alanís y Omar Castillo.

En los trombones estuvieron Agustín Jiménez, Jorge Peraza, Sebastián Hernández y Alejandro Román Villagómez; en las percusiones Edmundo Langner, Luis Inda Paul Bernal; en el piano Job Daniel Martínez y los cantantes Ricardo Rodríguez, David Uribe, Alfonso Vizcarra.

Algunas melodías fueron del total agradado de los asistentes, en su mayoría integrantes de la comunidad extrajera que radica en el puerto, quienes corearon cada canción, entre risas, aplausos y el movimientos que cabezas y pies que se dejaban ver.

Al final, el público reconoció la entrega de los artistas con sus aplausos.