Con el conversatorio “Los alfabetos de la creación”, en el que participaron la bailarina Edylin Zatarain, la artista plástica Carmen Torres y la editora independiente Carolina Escalante, moderadas por la escritora Roxana Xamán, inició la segunda edición del Encuentro de Literatura Inés Arredondo, que se realiza como parte del Festival Cultural Sinaloa 2023, “In Memoriam Antonio López Sáenz”.

La bienvenida al evento que por segundo año consecutivo se lleva a cabo, estuvo a cargo de la poeta Ernestina Yépiz Peñuelas, directora de Literatura y Publicaciones del ISIC, quien destacó que el ELIA es un encuentro para la literatura y el intercambio de afectos.

“La literatura puede dialogar con todas las expresiones artísticas y todas las expresiones del arte deben dialogar con la literatura”, comentó, para dar paso al intercambio de puntos de vista en torno a la forma en que la poesía se relaciona con las diversas manifestaciones del arte.

Edylin Zatarain, codirectora de la Compañía Danza Joven de Sinaloa dijo que ellos, como bailarines, hacen poesía con el cuerpo, puliendo diferentes técnicas a través de la danza contemporánea.

“Comunicamos con el cuerpo y a través de la exploración logramos la poética de la danza”, comentó.

Para la artista visual Carmen Torres, es importante siempre partir de afectos y de la sensibilidad que van construyendo un discurso que puede tener o no una salida, que en su caso es a través de las artes visuales.

Carolina Escalante, por su parte, habló de los cruces que existen entre la poesía y las diferentes disciplinas del arte, de la biopoética que tiene que ver con la poética que se encuentra en todos los aspectos de la vida y que pueden tener salida en un video, en una plaquet, en una coreografía.

“La poesía está en cada cosa, en cada momento de la vida, en cada acontecimiento”, enfatizó.

Las creadoras presentes en la mesa, coincidieron en la necesidad de mantenerse sensibles a la observación, a perderle el miedo a la incomodidad y a la vulnerabilidad y a estar abiertas a lo que las nuevas generaciones están creando.

*********

“Yo no quería escribir de toda esa tristeza”, dice la escritora Socorro Venegas

Culiacán, Sin.- “Hay dos tipos de escritura: La que tú escribes, y la que te escribe a ti; esta última es la peligrosa, porque vas a donde no querías ir y miras a donde no querías mirar; por supuesto que yo no quería escribir de toda esa tristeza, una mujer que sentía un hueco después de dar a luz y sentía al tocar su vientre que ella toda era un hueco que no sabe cómo comprender”.

Lo anterior lo comentó la escritora mexicana Socorro Venegas al dictar la conferencia “La transgresión materna. Escritoras y literatura contemporánea”, en el Centro de Literatura del ISIC, en el marco del Encuentro de Literatura Inés Arredondo, que se realiza como actividad alterna del Festival Cultural Sinaloa 2023, “In Memoriam Antonio López Sáenz”, que organiza el Gobierno del Estado a través del Instituto Sinaloense de Cultura.

La autora, quien durante su estancia en Culiacán presentará en este Encuentro su nuevo libro “Ceniza roja”, comentó que “esta conferencia tiene un germen muy importante en su trabajo literario, ya que una de las corrientes subterráneas en mi escritura ha sido la de la maternidad, porque para mí ha sido, como para muchas mueres, una especie de parteaguas, y uno de los periodos más complejos y difíciles de entender”.

“Yo no podría decir que pasé una depresión posparto porque en general prefiero evitar el diagnóstico clínico, y prefiero pensar que se me desacomodó el mundo y que mi alma estaba en el más profundo desacomodo que me ha tocado atravesar, y de allí (yo solo tengo un hijo de 19 años) estamos hablando de una experiencia emocional, física y espiritual con la que empecé a transformarme y por supuesto se movió a mi escritura hace casi 20 años”, dijo.

Escribí varios de los cuentos de ese libro, “La memoria donde ardía” (Editorial Páginas de Espuma) a partir de mi experiencia en la maternidad, a mi parecía un episodio doloroso, terrible en algunos aspectos, luminoso también pero era mucho más de lo que me habían contado que era la maternidad, agregó antes de hacer un repaso por la literatura contemporánea que aborda el tema.