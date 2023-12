Luego, el director invitado salió al escenario para agradecer a la SAS la invitación a este concierto y dijo al público que tienen el privilegio de tener una orquesta de tan alto nivel.

La primera solista en salir a la escena fue la soprano Hildelisa Hangis, para interpretar Si, mi chiamano Mimi, de la ópera La Boheme, de Giacomo Puccini, y luego el tenor Octavio Rivas, con Donna non vidi mai, de Manon Lescaut, de también de Puccini.

Y luego con el barítono Tomás Castellanos, con Avant de quitter ces lieux, de Fausto, de Charles Gounod; y la mezzosoprano Alejandra Gómez, con Mon cœur s’ouvre à ta voix, de Samson et Dalila, Saint-Saëns.

En una siguiente ronda, las voces femeninas se unieron en el aria Belle Nuit, de Los cuentos de Hoffmann, de Johann Strauss, para abrir paso a una de las más aplaudidas hasta ese momento de la noche, el Toreador, de Carmen, de Georges Bizet, con el barítono Castellanos.

Rivas hizo gala de su voz al interpretar Nessun dorma, de Turandot, de Giacomo Puccini y cerrar los cuatro solistas invitados con Dein ist mein ganzes herz, de Das Land des Lächelns, de Franz Lehar.

Tras un breve intermedio, la OSSLA hizo la Obertura festiva op. 96, de Dmitri Shostakóvich y la Obertura del musical My Fair Lady, de Frederick Loewe.

Y luego siguió la parte de los musicales, Hildelisa interpretó I could have danced all night, del musical My Fair Lady, de Frederick Loewe; para dar paso a Tomás, con Stars, y a Alejandra con I dreamed a dream, ambas obras de del musical Los miserables, de Claude-Michel Schönberg.

Y la fiesta culminó con los clásicos navideños.