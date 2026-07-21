‘Con un pie en la gloria’, del mazatleco Eduardo Esparza llega a la Cineteca Nacional

Después de más de una década detrás de la cámara, el cineasta mazatleco Eduardo Esparza verá concretado uno de los momentos más importantes de su carrera con el estreno nacional de “Con un pie en la gloria”, documental que llegará este miércoles 22 de julio a la Cineteca Nacional, sede Coyoacán, como parte del Festival Tercer Tiempo, dedicado al cine de futbol y deporte.

La película, que ya ha tenido presencia en festivales internacionales, representa el debut de Esparza en el largometraje documental y narra la conformación del primer equipo mexicano de futbolistas amputados, la realización del Mundial de Futbol para Amputados celebrado en México y las vivencias de tres de sus protagonistas.

"Estoy muy contento, la película finalmente llega a México y se puede proyectar en salas. Había tenido proyecciones internacionales, pero es la primera vez que se presenta en la Ciudad de México y qué mejor que en la Cineteca, que es la casa del cine nacional”, expresó el realizador.

El proyecto fue desarrollado por la productora Danzandomirumbo Arte Escénico y se distingue por una propuesta visual que combina imágenes documentales, animación y material de archivo para construir una historia donde el deporte se convierte en una herramienta de inclusión, resiliencia y transformación social.

A través de sus protagonistas, el documental aborda desafíos como la discriminación, la depresión y la falta de apoyo institucional que enfrentan las personas amputadas, al tiempo que propone una reflexión sobre la necesidad de fortalecer las políticas públicas dirigidas a este sector de la población, que representa el 16.5 por ciento de los mexicanos, de acuerdo con cifras del INEGI. Para Esparza, la película también busca proyectar una imagen distinta de Sinaloa.

"La película empieza ahora a jugar en cancha local”, comenta, recurriendo a una metáfora futbolística para describir la etapa de distribución.

“Queremos invitar a los sinaloenses que estén en Ciudad de México y al público en general para que conozcan una historia hecha en Sinaloa y filmada por sinaloenses”.

13 años documentando una historia real

El documental comenzó a filmarse en 2012 y siguió durante 13 años el crecimiento del primer representativo nacional de futbolistas amputados, desde sus primeros entrenamientos hasta su participación en el Mundial celebrado en Culiacán en 2014.

“La película está llena de historias humanas, hay logros, hay conflictos, hay momentos muy difíciles, eso es lo que la hace especial, porque no es ficción; son personas reales y durante 13 años fuimos registrando cómo iban cambiando sus vidas”, señala.

Las grabaciones se realizaron en Mazatlán, Concordia, Culiacán, Guadalajara, Monterrey y Estados Unidos, lo que la convirtió también en un recorrido por escenarios emblemáticos de Sinaloa.

“Yo siempre digo que está hablada en cuatro idiomas: español, inglés, turco y sinaloense”, comenta entre risas.

“La gente de aquí va a reconocer el acento, los lugares y la manera en que hablamos”, explicó.

Un largometraje hecho desde Sinaloa

“Con un pie en la gloria” también marca un precedente para la cinematografía del estado al ser la primera producción sinaloense concluida con el estímulo EFICINE 189, incentivo fiscal destinado al cine mexicano y con el que se han realizado producciones de gran alcance nacional.

La etapa final de edición fue realizada por Esparza en Culiacán, en medio del complejo contexto de violencia que atravesaba la ciudad.

“Necesitaba encerrarme únicamente a editar. Revisar 10 años de material requiere una concentración absoluta, fue una decisión complicada, pero sabía que era el momento de terminar la película”.

El realizador reconoce que producir una película representa apenas una parte del proceso y que el verdadero reto es lograr que encuentre espectadores.

“Hoy se producen más de 180 películas mexicanas al año y muchas ni siquiera llegan a conocerse, por eso los festivales son tan importantes, ayudan a que las películas circulen y generen conversación”.

El filme ha construido una destacada ruta internacional. En 2025 obtuvo el reconocimiento a Mejor Director en el Verano Vienés Latin America Photo & Film Fest, en Austria; fue Selección Oficial del Lift-Off Global Network Filmmaker Sessions, en Reino Unido, y este año forma parte de la Selección Oficial del Festival Mundial de Cine de Futbol y Deportes Tercer Tiempo, con actividades en Colombia, Atlanta y México.

La expectativa del realizador es que “Con un pie en la gloria” continúe su recorrido por festivales durante 2026 y 2027, con la esperanza de que antes de concluir el año pueda proyectarse también en Sinaloa.

“Lo que más deseo es que la película llegue a Mazatlán y que la gente pueda verse reflejada en ella, es una historia nuestra, hecha desde aquí y para compartirla con todos”.

Una trayectoria en crecimiento

Egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas, fotógrafo, académico y cineasta autodidacta, Eduardo Esparza ha dirigido seis cortometrajes, entre ellos Brito (2014) e Iceman (2018), obras que han participado en más de 30 muestras y festivales nacionales e internacionales.

Su trabajo cinematográfico se caracteriza por la observación de historias reales, el compromiso social y una mirada profundamente vinculada al territorio y a la experiencia humana.

El documental contó con producción de Roberto Chávez Manjarrez, coproducción de Rodolfo Millán Álvarez, postproducción de Clan D Studio, diseño sonoro y mezcla de Miguel Ángel Molina Gutiérrez, animación de Mariel Pfordte y música original de Eduardo Dueñas.

Mientras el filme inicia su recorrido por salas y festivales, Esparza ya piensa en nuevos proyectos.

“Ya entendí que hacer cine es muy difícil, cuesta tiempo, dinero y mucho esfuerzo, pero también descubrí que me gusta demasiado, así que la idea es seguir haciendo películas”, dijo.