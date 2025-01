Con una ‘Noche no planeada’, se reactivan los Miércoles de Concierto

Con un variado repertorio, que abarca desde éxitos en español e inglés y recorriendo algunos géneros musicales y distintas décadas, el programa semanal Miércoles de Concierto contó con la participación de Acústico 9, agrupación que ofreció el espectáculo titulado ‘Noche no planeada’.

La velada dio inicio con los temas El Rey Tiburón, de Maná, Have You Ever Seen The Rain, interpretada por la agrupación estadounidense Creedence, así como Tu forma de ser, de Los auténticos decadentes, A puro dolor, tema del año 2000 que vio la luz gracias a Son by four y Bésame, del venezolano, Ricardo Montaner.

Integrada por Karla Parra y Emanuel Mendoza, la agrupación interpretó también Mil noches, Ódiame, Porqué me fui a enamorar de ti, además de Every Breath You Take, tema de The Police, popular desde su lanzamiento en 1983 y Muralla Verde, de los argentinos Enanitos verdes.

En el arranque de la nueva temporada estuvo presente el director de Actividades Artísticas, Miguel Ángel Espinoza Castillo y el Coordinador General de Extensión de la Cultura, Homar Arnoldo Medina Barreda, quien, en su mensaje, agradeció a las unidades académicas y organizacionales que participan en la producción del programa que está próximo a cumplir 14 años, así como a los artistas y agrupaciones que ofrecen su arte a través del mismo.

Auspiciado por la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Bienestar Universitario, la Unidad Académica de Artes, la Dirección de Comunicación Social y Radio UAS, el programa continúa en la modalidad virtual, a través de las cuentas oficiales de Facebook de la Universidad Autónoma de Sinaloa y Cultura UAS, respectivamente.