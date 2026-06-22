Con una última danza y aplausos de pie, despiden al coreógrafo Carlos Ibarra

En el escenario, con un último baile y con aplausos de pie, la comunidad dancística y cultural de Sinaloa despidió al coreógrafo Carlos Santiago Ibarra Escobar, quien falleció el sábado 20 de junio, en Culiacán, de un infarto, de acuerdo con información de familiares y amigos.
En el Teatro Socorro Astol, el Proyecto Folklórico Sinaloense, compartió unos cuadros dancísticos como un último homenaje, de cuerpo presente, a su director y fundador.
Fue hijo de Santiago Ibarra García y Raquel Escobar, nació en Culiacán, en diciembre de 1970, desde su niñez inició su pasión por la danza integrándose a grupos de danza que dirigía su padre, inculcándole amor por sus raíces, principios fueron la base de su trayectoria dedicada al arte, la educación y la promoción de la cultura mexicana.
Formado como técnico en Educación Artística, encontró en la danza folclórica una profesión y misión de vida a la que le entregó más de 40 años de su vida.
Inició en 1982 inició su trayectoria en varios grupos, entre ellos la Compañía Folclórica Sinaloense, y se consolidó como bailarín profesional, formándose en la Escuela Nacional de Danza y participando posteriormente en proyectos dancísticos en Francia, España y Estados Unidos.
En 1986 ingresó en el Instituto de Investigación de la Danza Mexicana AC, en 2010 se reincorporó para continuar fortaleciendo el programa cultural, entre 2022 y 2025 se desempeñó como delegado estatal en Sinaloa, destacando su compromiso y espíritu de servicio.
En 2014 fundó el Proyecto Folklórico Sinaloense, con participaciones en escenarios nacionales e internacionales.
En las redes sociales lo recuerdan como un maestro generoso, amigo solidario que se ganó el respeto y cariño de quienes compartieron con él el aula, el escenario o un proyecto por su sencillez, alegría y amor por enseñar.
En el Teatro Socorro Astol así lo despidieron, asegurando que su legado permanecerá vivo en cada danza, alumno que continúe sus enseñanzas y personas que tuvieron el gusto de conocerlo.
“Solo se nos adelantó un gran maestro Carlos Ibarra, no tengo palabras para describir la gran persona que era descanse en paz”, “En mi corazón por siempre mi estimado profesor Carlos Ibarra”, “A seguir bailando en el cielo profe”, “Que Dios te reciba en su gloria, descansa en paz Carlos”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.