Con una última danza y aplausos de pie, despiden al coreógrafo Carlos Ibarra

En el escenario, con un último baile y con aplausos de pie, la comunidad dancística y cultural de Sinaloa despidió al coreógrafo Carlos Santiago Ibarra Escobar, quien falleció el sábado 20 de junio, en Culiacán, de un infarto, de acuerdo con información de familiares y amigos.

En el Teatro Socorro Astol, el Proyecto Folklórico Sinaloense, compartió unos cuadros dancísticos como un último homenaje, de cuerpo presente, a su director y fundador.

Fue hijo de Santiago Ibarra García y Raquel Escobar, nació en Culiacán, en diciembre de 1970, desde su niñez inició su pasión por la danza integrándose a grupos de danza que dirigía su padre, inculcándole amor por sus raíces, principios fueron la base de su trayectoria dedicada al arte, la educación y la promoción de la cultura mexicana.