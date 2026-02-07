Concert Trío interpretará ‘Las cuatro estaciones’ de Vivaldi este domingo en Casa Haas

Este domingo 8 de febrero, Concert Trío ofrecerá dos conciertos en Casa Haas, a las 12:00 y 17:00 horas, con la obra maestra de Vivaldi, “Las cuatro estaciones”, dentro de la Temporada Gordon Campbell.

Fundado en Mazatlán por la violinista ucraniana Nina Farvarshchuk en el año 2010, en la actualidad Concert Trio se complementa con Gabriel Kobylyansky Farvarshchuk en el violoncello, y Tanya Orlov en el piano. Su trayectoria incluye conciertos y recitales en festivales culturales en Sinaloa, Michoacán, Querétaro y otros estados de México y Canadá.

Concert Trio destaca por su calidad musical, sus integrantes tienen un extenso currículo en los escenarios. La violinista Nina Farvarshchuk ganó el Primer Lugar del Concurso Internacional de Violín “Siglo XXI” (Kiev, 2006); el violoncelista Gabriel Kobylyansky ha brindado conciertos con artistas como Gloria Gaynor y Plácido Domingo, mientras que la pianista Tanya Orlov goza de un prestigio mundial como docente de piano en universidades de América y Europa.

Antonio Vivaldi fue el autor de esta obra mundialmente conocida, consta de cuatro conciertos para violín solo y conjunto de cuerda, la pieza es famosa por su carácter programático, con representaciones onomatopéyicas de viento, pájaros, nieve y hielo que han cautivado al público durante siglos.

Los boletos tienen un costo de 400 pesos y están a la venta en la taquilla del Teatro Ángela Peralta.