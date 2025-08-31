Concluye curso de inducción y se enciende la chispa artística en nuevos alumnos

Con gran entusiasmo y una notable transformación en sus participantes, el Centro Municipal de las Artes (CMA), concluyó el curso de inducción dirigido a los alumnos de nuevo ingreso de licenciaturas y carreras técnicas.

Durante tres días de actividades, los alumnos de licenciaturas y carreras técnicas conocieron no solo la estructura administrativa y académica de la institución, sino que vivieron experiencias diseñadas para fortalecer su integración emocional y artística, sembrando en ellos un sentido de pertenencia y una visión integral de lo que significa ser artista.

Tres días para conocer, integrar y crear

La doctora Xóchitl Quintero Lizárraga, responsable del proceso de inducción, explicó que el programa se diseñó para atender distintos aspectos formativos:

El primer día se enfocó en presentar la estructura administrativa y académica, orientando a los alumnos sobre cómo resolver dudas, realizar gestiones y canalizar cualquier situación con sus coordinadores.

El segundo día, se abordó un tema fundamental para quienes se forman en el arte: la inteligencia emocional.

“Ellos son artistas, y en ocasiones no pueden controlar sus emociones. Tuvimos un pequeño curso para empezar a desarrollar la inteligencia emocional y comprender su importancia”, destacó Quintero.

Finalmente, el tercer día estuvo dedicado al trabajo creativo y al conocimiento de la plataforma escolar. Los alumnos formaron equipos y realizaron dinámicas que estimularon su capacidad colaborativa y su imaginación.

Descubriendo el arte como una experiencia integral

Uno de los momentos más emotivos se vivió durante el recorrido por las instalaciones del CMA y el Teatro Ángela Peralta. Los estudiantes visitaron talleres y espacios de producción artística, donde algunos de ellos recordaron su infancia:

“En el taller de danza contemporánea, varios dijeron: ‘Yo aquí pasé mi niñez estudiando danza’, sin saber que ese lugar volvería a despertarles esperanza y anhelos en sus estudios artísticos”, relató Xóchitl Quintero.

La visita al área de ballet en el teatro impactó profundamente a los jóvenes.

“Ellos vienen a pintar, a aprender a tocar un instrumento, pero con esto ven la complementación que debe tener un artista. Es una experiencia que los estimula y les muestra la amplitud de su formación”, enfatizó.

El curso de inducción del CMA no se limita a dar la bienvenida a los alumnos; es una experiencia formativa que refuerza la visión del Instituto de Cultura de Mazatlán, formar artistas completos, capaces de entender que el arte es un diálogo entre disciplinas y una herramienta de transformación personal y social.

Concluido el curso, los nuevos estudiantes iniciarán su trayectoria con un panorama más amplio y motivador sobre lo que significa ser parte de la comunidad artística de Mazatlán, inspirados y listos para comenzar su formación profesional.