Cultura
|
Arte

Concluye curso de inducción y se enciende la chispa artística en nuevos alumnos

El curso de inducción es una experiencia formativa que refuerza la visión de formar artistas completos, capaces de entender que el arte es un diálogo entre disciplinas y una herramienta de transformación personal y social
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
31/08/2025 13:37
31/08/2025 13:37

Con gran entusiasmo y una notable transformación en sus participantes, el Centro Municipal de las Artes (CMA), concluyó el curso de inducción dirigido a los alumnos de nuevo ingreso de licenciaturas y carreras técnicas.

Durante tres días de actividades, los alumnos de licenciaturas y carreras técnicas conocieron no solo la estructura administrativa y académica de la institución, sino que vivieron experiencias diseñadas para fortalecer su integración emocional y artística, sembrando en ellos un sentido de pertenencia y una visión integral de lo que significa ser artista.

Tres días para conocer, integrar y crear

La doctora Xóchitl Quintero Lizárraga, responsable del proceso de inducción, explicó que el programa se diseñó para atender distintos aspectos formativos:

El primer día se enfocó en presentar la estructura administrativa y académica, orientando a los alumnos sobre cómo resolver dudas, realizar gestiones y canalizar cualquier situación con sus coordinadores.

El segundo día, se abordó un tema fundamental para quienes se forman en el arte: la inteligencia emocional.

“Ellos son artistas, y en ocasiones no pueden controlar sus emociones. Tuvimos un pequeño curso para empezar a desarrollar la inteligencia emocional y comprender su importancia”, destacó Quintero.

Finalmente, el tercer día estuvo dedicado al trabajo creativo y al conocimiento de la plataforma escolar. Los alumnos formaron equipos y realizaron dinámicas que estimularon su capacidad colaborativa y su imaginación.

Descubriendo el arte como una experiencia integral

Uno de los momentos más emotivos se vivió durante el recorrido por las instalaciones del CMA y el Teatro Ángela Peralta. Los estudiantes visitaron talleres y espacios de producción artística, donde algunos de ellos recordaron su infancia:

“En el taller de danza contemporánea, varios dijeron: ‘Yo aquí pasé mi niñez estudiando danza’, sin saber que ese lugar volvería a despertarles esperanza y anhelos en sus estudios artísticos”, relató Xóchitl Quintero.

La visita al área de ballet en el teatro impactó profundamente a los jóvenes.

“Ellos vienen a pintar, a aprender a tocar un instrumento, pero con esto ven la complementación que debe tener un artista. Es una experiencia que los estimula y les muestra la amplitud de su formación”, enfatizó.

El curso de inducción del CMA no se limita a dar la bienvenida a los alumnos; es una experiencia formativa que refuerza la visión del Instituto de Cultura de Mazatlán, formar artistas completos, capaces de entender que el arte es un diálogo entre disciplinas y una herramienta de transformación personal y social.

Concluido el curso, los nuevos estudiantes iniciarán su trayectoria con un panorama más amplio y motivador sobre lo que significa ser parte de la comunidad artística de Mazatlán, inspirados y listos para comenzar su formación profesional.

  • $!La visita al área de ballet en el teatro impactó profundamente a los jóvenes.
    La visita al área de ballet en el teatro impactó profundamente a los jóvenes.
  • $!Los nuevos estudiantes iniciarán su trayectoria con un panorama más amplio sobre lo que significa ser parte de la comunidad artística de Mazatlán.
    Los nuevos estudiantes iniciarán su trayectoria con un panorama más amplio sobre lo que significa ser parte de la comunidad artística de Mazatlán.
#Arte
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube