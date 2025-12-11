Concluye el Encuentro Estatal Universitario de Pastorelas

Autoridades culturales universitarias clausuraron el Séptimo Encuentro Estatal Universitario de Pastorelas en el que cada equipo le imprimió su ingenio y talento a la representación teatral navideña que narra el nacimiento del niño Jesús.

El Foro Experimental Socorro Astol de la Casa de la Cultura recibió 11 obras en las que de forma divertida los ángeles, pastores, vírgenes y diablillos dieron vida a una de las tradiciones mexicanas más representativas de las fiestas navideñas.

Cabe destacar que en el tercer día del encuentro se presentaron los montajes “Una pastorela como la que nunca ha visto en la escuelita” de MonoloUAS de la Facultad de Artes; “Server: camino a Belén” del Taller de Teatro del Centro Cultural Universitario de Culiacancito y “La pastorela se llama: El nacimiento del Mesías” de los alumnos de primer año de la Licenciatura en Educación Artística modalidad Semiescolarizada.

Homar Arnoldo Medina Barreda, director general de Extensión de la Cultura reconoció el talento y la creatividad de todos los participantes. “Hemos vivido tres días de buen teatro, agradecer a todos los artistas por su esfuerzo y a los padres de familia por el apoyo a sus hijos. Nos da gusto que la Universidad esté formando nuevas figuras”.

El coordinador de Artes Escénicas y organizador del encuentro, Alberto Bueno Beltrán, agradeció, además de los actores, a todas las personas que hicieron posible el evento el cual contó con una amplia participación.