Concluye el Taller de Percusión Creativa impartido por Daniel Borrego

La propuesta formativa invitó a las y los participantes a explorar la energía de las tradiciones musicales cubana y flamenca mediante ejercicios de ritmo, coordinación, escucha y creación colectiva, en un ambiente abierto tanto para músicos como para quienes se acercaban por primera vez a un instrumento.

La percusión se convirtió durante varias semanas en un punto de encuentro para personas de distintas edades, ocupaciones y niveles de experiencia musical que participaron en el Taller de Percusión Creativa, impartido por Daniel Borrego en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, .

Uno de los aspectos más significativos del taller fue la diversidad de perfiles que logró reunir. Entre sus integrantes hubo estudiantes, músicos aficionados y personas sin experiencia previa en la práctica musical, quienes compartieron el proceso de aprendizaje en igualdad de condiciones.

A medida que avanzaron las sesiones, el grupo desarrolló una dinámica de confianza y colaboración que trascendió los ejercicios técnicos. La percusión se convirtió en una herramienta para la comunicación, la convivencia y el trabajo en equipo, fortaleciendo los vínculos entre las y los asistentes.

Durante la sesión de clausura, los participantes compartieron parte de los conocimientos adquiridos y reflexionaron sobre la experiencia vivida a lo largo del taller. El entusiasmo generado fue evidente al término de las actividades, cuando surgió la petición de organizar una segunda etapa que permita dar continuidad al proceso iniciado.

La solicitud fue compartida por buena parte del grupo, que manifestó su interés por seguir profundizando en las técnicas aprendidas y mantener el espacio de encuentro construido durante las sesiones.

Más allá del aprendizaje musical, el taller dejó como resultado una comunidad de participantes que descubrió en la percusión una forma de expresión accesible, creativa y colectiva, confirmando el interés que existe por este tipo de actividades formativas dentro de la oferta cultural del Centro Sinaloa de las Artes Centenario.