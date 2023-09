“La Universidad de Guadalajara y el Rector General Ricardo Villanueva Lomelí tienen la convicción de traer a Los Ángeles la educación y la cultura será una forma de construir mejores condiciones de vida y salir adelante del reto que enfrentamos como sociedad en estos tiempos”, comentó Gustavo Padilla Montes, presidente de la University of Guadalajara Foundation USA, institución impulsora del evento y que está celebrando su 15 aniversario de operaciones en Estados Unidos de América.

Como un espacio de reflexión y discusión se consolidó el programa académico en el escenario del Foro de las Ideas, al reunir a reconocidos especialistas de universidades y organizaciones de México y Estados Unidos que analizaron temas de importancia para la comunidad mexicana y latina de California. Igualmente, a lo largo de la edición se contó con diferentes participaciones impulsadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral, que difundieron los derechos electorales de los mexicanos en el extranjero.

Para LéaLA 2023, el programa académico impulsado por The University of Guadalajara Foundation USA, propuso temas como el nearshoring, la participación ciudadana en ambos lados de la frontera, los servicios de salud para la comunidad latina y el impacto en la música de los corridos tumbados. Adicionalmente, la agenda incluía temas de la educación de los mexicanos en el exterior, donde también participó el ex alcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa.

LéaLA Festival Literario y de las Ideas 2023 fue organizado por la Fundación Universidad de Guadalajara USA, con el apoyo del Legado Grodman y la colaboración del Comité Mexicano Cívico Patriótico, el respaldo de la Asociación de Egresados de la Universidad de Guadalajara en Los Ángeles, así como varias instituciones públicas y privadas de ambos lados de la frontera, a las que se sumó este año el Instituto Cervantes de Los Ángeles.