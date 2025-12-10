Concluye la Reunión Nacional de Cultura 2025

CHETUMAL, Quintana Roo._ Durante dos días de trabajo, en la Reunión Nacional de Cultura 2025, representantes de las instituciones culturales de las entidades del país, se realizaron acuerdos bilaterales, encaminados a desarrollar líneas de trabajo comunes, compartir experiencias y acordar acciones que fortalezcan el ejercicio de los derechos culturales en todas las regiones del país.

Algunos de los temas abordados durante la RNC 2025 fueron la promoción de la circulación de artistas a través de la red de festivales existentes en el país que potencialice la conexión entre espacios culturales y la participación ciudadana; la consolidación de una oferta de formación que ponga las bases de conocimientos, metodologías y enfoques comunes en materia de derechos humanos, cuidados comunitarios, disciplinas artísticas, diseño de proyectos culturales colaborativos, gestión territorial y sostenibilidad cultural.

Se destacó la conformación de una base nacional para identificar proyectos, agentes y espacios, y para promover carteleras y acciones de formación; el fortalecimiento y la creación de museos comunitarios que contribuyan a la investigación, promoción y difusión del patrimonio cultural en el ámbito local; el refuerzo del papel central de las bibliotecas, las salas y clubes de lectura para la mediación y el fomento a la lectura, y la coordinación de esfuerzos en producción, coproducción, intercambio de obras audiovisuales y difusión de contenidos educativos y culturales.

También, se planteó la necesidad de conjuntar esfuerzos mediante convenios de colaboración para el impulso de proyectos y acciones de investigación, protección, conservación y difusión del patrimonio cultural; fortalecer la capacidad de las personas e instituciones culturales para dar atención a las comunidades en movilidad y migrantes dentro del territorio nacional o zonas transfronterizas con enfoque integral en derechos humanos y culturales.

Además, se habló de fortalecer las habilidades de gestión para la sostenibilidad de las prácticas culturales y artísticas en las entidades federativas, mediante acciones formativas y de acompañamiento, dirigidas a personas gestoras, emprendedoras, artistas, artesanas y autoridades culturales, y la implementación de un esquema de colaboración permanente.

La RNC 2025 fue un punto de encuentro para generar líneas comunes de trabajo y consolidar acuerdos que favorezcan la gestión cultural en el territorio nacional.

Finalmente, se acordó que la Reunión Nacional de Cultura 2026 se llevará a cabo en San Luis Potosí.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, clausuró la Reunión Nacional de Cultura (RNC) 2025, en Chetumal, Quintana Roo.

En su mensaje, la secretaria Curiel reconoció el trabajo realizado, agradeció la anfitrionía del estado de Quintana Roo.

“La cultura es identidad, es igualdad y es una fuerza viva para construir la paz.

“Clausuramos la Reunión Nacional de Cultura con una convicción compartida: la cultura transforma vidas y fortalece el bienestar en nuestras comunidades. Estados y Federación acordamos fortalecer la formación artística, impulsar más proyectos comunitarios, ampliar el acceso a la lectura e intensificar las acciones de preservación del patrimonio y la memoria en los territorios donde más se necesita”.