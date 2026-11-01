Concluye Muestra Regional de Teatro con homenaje a Cutberto López

La Muestra Regional de Teatro del Noroeste concluyó en Culiacán con un homenaje al dramaturgo Cutberto López y la presentación de Más allá del río. La obra exploró la frontera norte mediante movimiento, música y expresiones culturales, cautivando al público.
La jornada de clausura en el teatro Pablo de Villavicencio comenzó con el conversatorio Cutberto López, legado teatral, un espacio dedicado a la trayectoria y aportaciones del creador escénico sonorense, a casi un año de su fallecimiento. Posteriormente, la compañía Abemvs Teatro presentó su obra.
El conversatorio, con la participación de Cut López, hijo del dramaturgo, junto a Osvaldo Sánchez, Fernando Muñoz y Rodolfo Arriaga, permitió profundizar en la dimensión humana y artística de Cutberto López.
Durante la charla, se compartió la importancia de mantener vivas sus historias a través de las representaciones escénicas, reconociendo su impacto en el teatro sonorense y su visión del quehacer teatral.
Más tarde, el público se dio cita en el interior del teatro para disfrutar de Más allá del río, obra de autoría y dirección de Cut López, presentada por la compañía Abemvs Teatro, proveniente de Sonora.
La puesta en escena ofreció una experiencia con movimiento, música y referencias culturales que conectaron con el imaginario de la frontera.
El actor mostró un manejo corporal que hizo del escenario un espacio de movimiento constante. Corrió, brincó, bailó y transitó por diferentes ritmos y estados emocionales, demostrando capacidad física y expresiva.
Su interpretación se distinguió por la energía y el dominio del escenario, bailando al ritmo de breakdance, corridos tumbados y electrónica del noroeste, además de interpretar un rap.
Se sumó su tono norteño y versatilidad vocal al imitar diferentes tipos de tonos de la región. Su cuerpo y voz fueron herramientas expresivas para construir la historia y mantener cautivo al público.
La escenografía también tuvo un papel en la construcción de esta atmósfera. Una valla que remitía al muro fronterizo, un árbol seco y redes de pesca fueron elementos que, desde su sencillez y fuerza simbólica, dieron forma a un paisaje con significados.
La presencia de un DJ en vivo y la música complementaron el lenguaje escénico, creando una fusión entre teatro, movimiento y expresiones musicales contemporáneas.
El vocabulario y las expresiones de la obra lograron conectar con el espectador. Sus referencias culturales y maneras de nombrar el mundo transportaron a una época y a un contexto reconocible: el imaginario fronterizo, las aspiraciones del American Dream y la identidad chicana.
Por momentos, la historia situó al público en cualquier punto de la frontera norte; después, sus sonidos y atmósferas trasladaron hasta el desierto sonorense. Esa capacidad de evocar distintos territorios a través de la palabra, la música y el cuerpo hizo de la propuesta una experiencia cercana y envolvente.
La frontera dejó de ser una línea divisoria para convertirse en un territorio emocional donde conviven los sueños, las contradicciones, la identidad, la pertenencia y la búsqueda de horizontes.
Una realidad que, desde el escenario, encontró formas de expresarse y resonar con el público. La presentación adquirió un significado especial al tratarse de una creación de Cut López, cuyo pensamiento y sensibilidad artística permanecieron presentes durante la función.
La clausura de la Muestra Regional de Teatro en Culiacán, entre recuerdos y aplausos, reafirmó que algunas voces y legados artísticos no desaparecen, sino que perduran en las historias contadas y en la resonancia de sus obras con las nuevas generaciones.