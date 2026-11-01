Concluye Muestra Regional de Teatro con homenaje a Cutberto López

El conversatorio, con la participación de Cut López, hijo del dramaturgo, junto a Osvaldo Sánchez, Fernando Muñoz y Rodolfo Arriaga, permitió profundizar en la dimensión humana y artística de Cutberto López.

La jornada de clausura en el teatro Pablo de Villavicencio comenzó con el conversatorio Cutberto López, legado teatral , un espacio dedicado a la trayectoria y aportaciones del creador escénico sonorense, a casi un año de su fallecimiento. Posteriormente, la compañía Abemvs Teatro presentó su obra.

La Muestra Regional de Teatro del Noroeste concluyó en Culiacán con un homenaje al dramaturgo Cutberto López y la presentación de Más allá del río . La obra exploró la frontera norte mediante movimiento, música y expresiones culturales, cautivando al público.

Previo a la obra de teatro, se realizó un conversatorio.

Previo a la obra de teatro, se realizó un conversatorio.

Durante la charla, se compartió la importancia de mantener vivas sus historias a través de las representaciones escénicas, reconociendo su impacto en el teatro sonorense y su visión del quehacer teatral.

Más tarde, el público se dio cita en el interior del teatro para disfrutar de Más allá del río, obra de autoría y dirección de Cut López, presentada por la compañía Abemvs Teatro, proveniente de Sonora.

La puesta en escena ofreció una experiencia con movimiento, música y referencias culturales que conectaron con el imaginario de la frontera.

El actor mostró un manejo corporal que hizo del escenario un espacio de movimiento constante. Corrió, brincó, bailó y transitó por diferentes ritmos y estados emocionales, demostrando capacidad física y expresiva.

Su interpretación se distinguió por la energía y el dominio del escenario, bailando al ritmo de breakdance, corridos tumbados y electrónica del noroeste, además de interpretar un rap.

Se sumó su tono norteño y versatilidad vocal al imitar diferentes tipos de tonos de la región. Su cuerpo y voz fueron herramientas expresivas para construir la historia y mantener cautivo al público.

La escenografía también tuvo un papel en la construcción de esta atmósfera. Una valla que remitía al muro fronterizo, un árbol seco y redes de pesca fueron elementos que, desde su sencillez y fuerza simbólica, dieron forma a un paisaje con significados.

La presencia de un DJ en vivo y la música complementaron el lenguaje escénico, creando una fusión entre teatro, movimiento y expresiones musicales contemporáneas.

El vocabulario y las expresiones de la obra lograron conectar con el espectador. Sus referencias culturales y maneras de nombrar el mundo transportaron a una época y a un contexto reconocible: el imaginario fronterizo, las aspiraciones del American Dream y la identidad chicana.

Por momentos, la historia situó al público en cualquier punto de la frontera norte; después, sus sonidos y atmósferas trasladaron hasta el desierto sonorense. Esa capacidad de evocar distintos territorios a través de la palabra, la música y el cuerpo hizo de la propuesta una experiencia cercana y envolvente.

La frontera dejó de ser una línea divisoria para convertirse en un territorio emocional donde conviven los sueños, las contradicciones, la identidad, la pertenencia y la búsqueda de horizontes.

Una realidad que, desde el escenario, encontró formas de expresarse y resonar con el público. La presentación adquirió un significado especial al tratarse de una creación de Cut López, cuyo pensamiento y sensibilidad artística permanecieron presentes durante la función.

La clausura de la Muestra Regional de Teatro en Culiacán, entre recuerdos y aplausos, reafirmó que algunas voces y legados artísticos no desaparecen, sino que perduran en las historias contadas y en la resonancia de sus obras con las nuevas generaciones.