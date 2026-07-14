Concluye taller de Introducción al Jazz para Guitarristas

Luego de aprender sobre algunos recursos de armonización, técnicas de acompañamiento y del papel que desempeña la guitarra dentro de distintos formatos del jazz, concluyó el Taller de Introducción al Jazz para Guitarristas que impartió el maestro Alán González Martínez.

El Instituto Sinaloense de Cultura llevó a cabo la clausura del taller que formó parte del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) Sinaloa 2025.

En el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, el maestro Manuel Tanamachi, jefe del departamento de Educación Continua, en representación de la maestra Claudia Apodaca, directora de Formación y Capacitación del Isic, entregó constancias a los participantes en el taller impartido por uno de los músicos más preparados en la interpretación del jazz en Sinaloa.

Durante el taller, los participantes conocieron a algunos de los guitarristas imprescindibles en la historia del jazz, cuyas grabaciones constituyen un material indispensable para comprender la evolución del género y construir un criterio musical propio.

Además, abordaron el estudio de escalas, entre otros temas teóricos y prácticos que les permitieron dar sus primeros pasos dentro del lenguaje del jazz, uno de los géneros de mayor riqueza armónica e improvisatoria en la música contemporánea.

Originario de Culiacán, Alán González inició sus estudios musicales a los 15 años con el maestro Ignacio Domínguez. Posteriormente continuó su preparación en el Selkirk College of Music, en Canadá; obtuvo la Licenciatura en Composición Clásica y Performance en el Berklee College of Music, en Boston, y una Maestría en Jazz Performance en el Royal Conservatoire of Scotland, donde además desarrolló una importante actividad como intérprete y compositor.

Desde hace varios años impulsa la difusión del jazz a través de conciertos, ensambles y actividades de formación en Sinaloa.