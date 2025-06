Concluye taller de teatro con lectura dramatizada de ‘Siempre tendremos a París’

Con la lectura dramatizada de la obra teatral Siempre tendremos a París, concluyeron las actividades del Taller de Teatro para Jóvenes “El actor y sus materiales creativos”, que impartió el maestro Ernesto Tapia en la Sala de Formación Lectora del Instituto Sinaloense de Cultura, durante varios meses.

La obra es original del dramaturgo, guionista y narrador mexicano Alejandro Licona (Ciudad de México, 1953) y la lectura de mesa se realizó bajo la dirección del maestro Ernesto Tapia, director del grupo Núcleo Escénico, con el cual fue estrenada en marzo de 2011, en Culiacán.

La presentación de esta actividad estuvo a cargo de Raúl Quiroz, coordinador del Programa Estatal Salas de Lectura, quien dijo que en esta lectura dramatizada se cuenta con la participación de las actrices Sara Vega Hernández y Melissa Coronel así como del propio maestro Ernesto Tapia.

Esta comedia, basada en un episodio de la película Casablanca (a una de cuyas frases debe su título) narra el caso de una azafata obsesionada con la película Casablanca, y cuya máxima ilusión, como Humprey Bogart e Ingrid Bergman, es vivir un gran romance con su novio en París.

Pero no es fácil, pues ella es azafata de vuelos nacionales y su sueldo no le alcanza para viajar a la Ciudad Luz, por lo que finge volverse loca debido a los cambios de altitud, ante lo cual la empresa la somete a una serie de exámenes y, para burlarlos, ella se hace hipnotizar por una dizque experta. Finalmente la declaran loca pero las cosas no terminan allí.