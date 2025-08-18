Concluyen las audiciones de la Escuela de Teatro del CMA

El Centro Municipal de las Artes concluyó las audiciones para sus programas de teatro, evaluando a un nuevo grupo de aspirantes al ciclo escolar 2025-2026.

El cuerpo docente se mostró muy satisfecho con el talento y la calidad de los jóvenes que buscan un lugar en la Carrera Técnica en Arte Teatral y el Taller de Teatro.

Las pruebas, realizadas en el Foro Experimental del CMA, fueron dirigidas por los reconocidos maestros Alejandra Quintanilla, Silvia Flores, Manolo Díaz y Sebastián Sánchez.

Cuatro aspirantes audicionaron este último día: dos para la carrera técnica y dos para el taller.

Alejandra Quintanilla, coordinadora académica de la carrera técnica, explicó que las audiciones se dividen en tres etapas. Primero, una prueba física para medir la resistencia y el control corporal de cada aspirante. Después, una prueba escénica que se basa en ejercicios de improvisación para evaluar su creatividad y capacidad de reacción. Finalmente, una entrevista personal para conocer sus motivaciones y expectativas.

Aunque las audiciones oficiales han terminado, Quintanilla extendió una invitación especial a los interesados que aún no se han inscrito, pues la escuela suele recibir estudiantes durante la primera semana de clases.