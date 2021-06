Condiciones para ser objetivos

¿Cómo ganar objetividad? O cómo serle fiel a los hechos sin deformarlos para conocer las situaciones tal cual son con la menor deformación posible. Hay problemas, los epistemológicos: la percepción y las conclusiones; y las actitudes, la objetividad requiere disciplina mental y humildad.

Uniremos las dos perspectivas, somos un todo. La conciencia de nuestra subjetividad nos motiva a ser más objetivos, los errores duelen y cuestan, las emociones perturban y el ego quiere ser el centro.

Hoy domingo, de acuerdo a la percepción de la realidad e intereses, quienes votan o lo omitan sumarán un punto de quiebre o se refrendará el rumbo, sin embargo las cosas ya no serán iguales: muchos están despertando. La balanza del poder se equilibra para bien de todos. La cizaña ni las trampas impedirán la democracia que necesitamos. México evoluciona de acuerdo a su entera realidad, no a los deseos particulares.

Las expectativas y el ser

Volvamos. Nuestras expectativas juegan bastante; ese espacio entre lo que esperamos con lo que resulta marca un contraste. Detrás de los hechos hay ilusiones, personas, algo que nos afecta y beneficia, no es tanto la realidad la que duele: es el significado que le damos cuando no sucede lo deseado. Incluso nos identificarnos con lo que no somos.

Serle fiel a la verdad implica una seria decisión y respetarla como a una madre honorable, educar el entendimiento para no confundir los hechos y las situaciones sin reducirlas, sesgarlas o someterla a nuestros caprichos y deseos. El entendimiento se perfecciona conociendo a las personas y a las cosas tal como son sin deformarlas.

Un reto interminable que requiere someternos a la realidad y no ella a nosotros, así racionalizamos. El examen de conciencia ajusta los actos y omisiones ante las responsabilidades. Nos simplifica. No podemos suplir las verdades con mentiras, le llaman neurosis. Lo decía Gabriel Marcel “el que no vive como piensa termina pensando como vive”.

Al rendirnos ante una realidad que no podemos cambiar viene la paz, la rebeldía a la realidad perturba y provoca muchos males. La felicidad prospera en la paz. Lo epistemológico está relacionado con lo ético, por eso la verdad nos libera. Quien construye sobre la verdad cimienta en la roca no en las arenas de los supuestos ni del ego.

Otras condiciones

Facilitan la objetividad la mente abierta y el equilibrio de juicio, dos claves para navegar serenamente por la realidad con los hechos. La intuición, ella puede vislumbrar más rápido que el raciocinio siempre y cuando sea fiel a los hechos, al descarrilarse ve moros con tranchetes.

Ahí está el detalle: La curiosidad. “Columbo” aquél famoso detective de la TV viendo agua fuera de la alberca de la escena del crimen la probó y detectó que no tenía el cloro de la alberca, por lo tanto alguien regó, quizás para que la víctima resbalase y se ahogase, parecía un accidente, investigó la hipótesis y resultó.

El input y el output

La gente afirma tener apertura mental, pero no es así, lo vemos con las distorsiones y los sesgos derivados de la frivolidad, la prisa, la superficialidad, los chismes y los prejuicios, estos impiden conocer a las personas realmente no el tiempo que pasemos con ellas. Para quitarnos los prejuicios hay que desnudarnos y abrazar nuestra realidad, de otra manera nos reflejamos en los demás, “cree el león...”

Hace mucho me sorprendió como un muy entrenado instructor seleccionaba de la fila a los que tenían un cierto balance emocional para soportar un curso muy duro, con solo mirarlos enteramente un instante les decía adelante o hasta la próxima. Hasta entonces no creía posible que la gente nos diese tanta información con solo verla. Y así sucede, entonces ¿qué lo limita? Los prejuicios.

Verificar. Benjamín Franklin invitó a comer a un candidato para dirigir su periódico, observó que le puso sal antes de probar su platillo, al terminar le dijo “lo siento, no puedo contratarlo: Ud. no verificó si le faltaba sal, como director de un periódico es muy importante verificar primero la noticia y la fuente antes de publicarla”.

Para ser sagaces como Franklin hay dos claves que les llamo el input y el output, el primero a estar muy atentos y a dejar entrar todo silenciando la mente; el segundo traer ‘prendida la música por dentro’ distraídos. Se trata de que entre más de lo que sale. Ese silencio mental atento y sereno, sin prejuicios, requiere dominio de sí.

Suponer es peligroso

El momento más decisivo de la II Guerra sucedió porque Rommel al leer el reporte de tormentas en la zona de desembarco se fue a visitar a su esposa, entonces hubo un periodo de calma inesperado, los aliados estudiaron si era posible la invasión a Normandía y decidieron.

Quien es fiel a los hechos es fiel a la verdad, quien violenta los hechos se violenta a sí mismo.

