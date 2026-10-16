$!Conecta exposición a artistas de Sinaloa y Yucatán en el Festival Cultural Sinaloa 2026

Óscar García, artista visual y representante del colectivo yucateco-sinaloense, explicó que la muestra surgió de los vínculos entre creadores de ambas penínsulas, una relación que busca abrir nuevas rutas para la producción y circulación del arte contemporáneo, así como propiciar el encuentro entre distintas generaciones.

La exposición se inauguró en la Galería de Arte Antonio López Sáenz como parte del Festival Cultural Sinaloa 2026, y permanecerá tres meses en exhibición antes de trasladarse a Yucatán, con la intención de fortalecer el intercambio artístico entre ambas regiones.

Culiacán se convirtió en punto de encuentro para artistas de Sinaloa y Yucatán con la inauguración de la exposición colectiva Arder al ídolo, arde la selva, una muestra de arte contemporáneo que propone reflexionar sobre los falsos ídolos, la sociedad y la relación con la naturaleza.

La muestra permanecerá tres meses en Culiacán antes de trasladarse a Yucatán.

La muestra permanecerá tres meses en Culiacán antes de trasladarse a Yucatán.

Óscar García, artista visual y representante del colectivo, explicó que la muestra busca abrir nuevas rutas para el arte contemporáneo.

Óscar García, artista visual y representante del colectivo, explicó que la muestra busca abrir nuevas rutas para el arte contemporáneo.

Artistas de Sinaloa y Yucatán se reúnen en la Galería de Arte Antonio López Sáenz con la exposición colectiva Arder al ídolo, arde la selva.

Artistas de Sinaloa y Yucatán se reúnen en la Galería de Arte Antonio López Sáenz con la exposición colectiva Arder al ídolo, arde la selva.

“Pareciera que no, pero sí mucha gente que tiene una conexión con la otra península, con el otro extremo de México. Esta exposición nace a partir justamente de esa relación, esa conexión sin pasar por el centro, pues activar esos dos puntos que de repente se olvida que existen”, expresó.

Para García, uno de los propósitos es dar espacio a las nuevas generaciones, cuyo trabajo aporta distintas perspectivas al arte contemporáneo, en diálogo con la trayectoria de artistas como Teresa Margolles y Fritzia Irízar.

La exposición ocupa los tres niveles de la galería y muestra dibujo, pintura, fotografía, video, instalación y tuvo también performance.

El título plantea una metáfora sobre aquello a lo que la sociedad presta atención y lo que deja de lado. García invitó a mirar más allá de los falsos ídolos para reconocer los problemas que afectan al entorno y a las personas.

“La selva está ardiendo, la ciudad como metáfora está en llamas y de repente buscamos estos falsos ídolos y no ponemos atención a la naturaleza, pero sobre todo a nosotros mismos”, señaló.

“La selva somos nosotros, son ustedes, es la familia y la sociedad. Entonces, creo que tendríamos que poner más atención en esta sociedad que de repente nos llama y dejar un poco el falso ídolo”, agregó.

La muestra está distribuida en tres grandes secciones. Una se concentra en la pintura; otra reúne fotografía, instalación y video, mientras que la última, ubicada en la planta alta, está dedicada al performance, con la participación prevista de tres artistas de Yucatán.

En el proyecto participan creadores originarios de Sinaloa, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chihuahua, Jalisco, Baja California Sur y Guerrero, entre otros lugares, con propuestas que permiten contrastar lenguajes, preocupaciones y formas de abordar el arte contemporáneo.

Entre los artistas participantes se encuentran Manuel Carlón, Alejandro Castro, Elina Chauvet, José Alfredo Elías Dabdou, Fritzia Irízar, Teresa Margolles, Coraima Mena, Carmen Tort, Arodi García, Inés G. Irízar, Óscar García, Brenda Castro, Pedro González, Luis Rochín, Marcela Rico, Cutzi Salgado y Carlos Z.

Por parte de la península de Yucatán participan Rafiki Sánchez, Yael de Gorostegui, Silvi, Juan Cárdenas, Jimena Carrillo, Fernando Chan, Juan Tun Nal, Manuel Batán, Max Castañón, Valeria Sánchez, Milton Sayas, Mónica Mitre y Sebastián Hurtado, entre otros.

Durante la inauguración, Rodolfo Arriaga Robles, director de Programación Artística del Instituto Sinaloense de Cultura, dio la bienvenida a los participantes y destacó la importancia de recibir en Culiacán una exposición que reúne a artistas con vínculos personales y profesionales entre ambas regiones.

Recordó que Óscar García y Fritzia Irízar, quienes hace una década dejaron Sinaloa, regresan ahora con este proyecto colectivo, en el que también participa una nueva generación de artistas.

La declaratoria inaugural estuvo a cargo de Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura, quien destacó el desarrollo de las agrupaciones y los creadores sinaloenses, así como la importancia de mantener el intercambio con otras expresiones artísticas.

Avilés Ochoa señaló que, a lo largo de las ediciones del festival, la participación de artistas locales ha ganado terreno, aunque consideró necesario conservar el diálogo con creadores de otros lugares para contrastar propuestas y perspectivas.

También defendió la presencia del arte en los espacios públicos como una oportunidad para el encuentro social, particularmente en el contexto que atraviesa Sinaloa.

“El arte nos enseña muchas maneras de convivir, muchas maneras de expresar, muchas maneras de resolver los problemas y no resolverlos de otra manera. Nos permite encontrarnos en el espacio público”, expresó.