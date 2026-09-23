$!Conectan con ‘Todas las formas de decir te amo’ a través del teatro y la reflexión

La obra ‘Todas las formas de decir te amo’ de Sin Espacio Teatro conectó con jóvenes en Culiacán. Presentada en el Teatro Pablo de Villavicencio, invitó a reflexionar sobre los vínculos afectivos y la violencia en las relaciones humanas.

La compañía Sin Espacio Teatro presentó la puesta en escena con apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura. Las funciones atrajeron a jóvenes estudiantes, quienes disfrutaron de la combinación de teatro, música y humor.

La propuesta encontró respuesta especial entre el público joven, que siguió con atención los intercambios entre los personajes. El planteamiento permitió llevar la reflexión hacia el contexto social actual de Culiacán, ante una realidad marcada por la violencia.

El montaje, definido como un eneagrama musical, toma como referencia el pensamiento del psicoanalista Erich Fromm y su obra “El arte de amar”. Su objetivo es abordar las relaciones interpersonales y cuestionar la construcción de vínculos afectivos más sanos, lejos de dinámicas violentas.

A lo largo de la puesta en escena, los personajes enfrentan situaciones relacionadas con el amor, el miedo, la tristeza y la ira. Plantean al público una reflexión sobre la manera en que las personas se relacionan y expresan sus afectos.