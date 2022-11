Confirman muerte de Pablo Milanés a los 79 años

Pablo Milanés no solo trasciende por la letra de sus temas y su cautivador timbre, sino porque tuvo el valor de criticar el llamado proceso revolucionario liderado por Fidel Castro, al que le cantó fervorosamente durante varias décadas.

Nacido en Bayamo, al este de Cuba, en 1943, Pablo Milanés fue junto con Silvio Rodríguez el mayor exponente de la Nueva Trova Cubana, un movimiento surgido en la década de 1960 tras la revolución encabezada por Fidel Castro que combinó ritmos populares de la isla con contenidos políticos.

Estudió música en el Conservatorio Municipal de La Habana. En sus comienzos estuvo muy influido por la música tradicional cubana y por el feeling.

En 1964, se incorporó como intérprete al cuarteto Los Bucaneros, con quienes colaboró en sus primeros trabajos. En 1965, publicó Mis 22 años, considerada por muchos el nexo de unión entre el feeling y la Nueva Trova Cubana.

Hacia 1966, Milanés fue enviado por el régimen de la Isla a las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) en la zona de Camagüey. Después de fugarse a La Habana para denunciar las injusticias cometidas en lo que en 2015 llamó “un campo de concentración estalinista” fue encarcelado por dos meses en La Cabaña y luego mandado a un campamento de castigo, donde permaneció hasta la disolución de las UMAP, a finales de 1967.

En 1968, ofreció su primer concierto con Silvio Rodríguez en la Casa de las Américas. Esta sería la primera muestra de lo que más tarde, en 1972, surgiría como el movimiento musical de la Nueva Trova

Milanés perteneció al Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC y compuso numerosos temas para el cine.

Entre sus temas más populares se encuentran “Yo no te pido”, “Los años mozos”, “Cuba va”, “Yolanda”, “No me pidas”, “Pobre del cantor”, “Para vivir”, “Hombre que vas creciendo”, “Yo pisaré las calles nuevamente” y “El breve espacio en que no estás”.

En gran parte de su carrera el cantante expresó ideas afines a las del gobierno cubano, aunque tuvo importantes desencuentros con las autoridades de su país.