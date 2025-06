Conmueve ‘Cantares’, un monólogo en torno a la muerte de un ser querido

“Si no he muerto, en mi cumpleaños me cantas Mi viejo y, si me muero antes, quiero escucharte con Cantares...” es una frase que el padre dice a la hija antes de morir de cáncer, en un monólogo cuyo título es retomado de la canción de Serrat, por su autora Sayuri Navarro, quien lo presentó en el Teatro Socorro Astol, que estuvo por segunda ocasión a reventar.

Este evento se realizó con motivo del 20º Festival de Monólogos Teatro a una Sola Voz organizado por la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) con apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura.

Con este texto, su autora Sayuri Elizabeth Navarro Leyva obtuvo el Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido 2024, y posteriormente fue montada por la compañía IYARI Teatro de la Vida, con la dirección y actuación de la misma Sayuri Navarro, de San Luis Potosí / Michoacán.

La obra relata la despedida de una hija hacia su padre, enfermo de cáncer y es una reflexión en torno al duelo, la muerte y el amor.

En un escenario en el que vemos una larga tela que pende desde lo alto y se derrama a través del escenario y que lo mismo sirve de pantalla para derramar los recursos, que un camino que serpea entre flores y asciende a las alturas, además de una pequeña mesa y una silla, el relato inicia cuando el médico comunica a la hija que su papá tiene cáncer, que este ya ha hecho metástasis, se halla en fase 4 y prácticamente no hay nada qué hacer.

La palabra “metástasis” se queda clavada en le mente de la mujer de 27 años. A lo largo de la trama, ella va recordando pasajes de la vida con su padre, quien les leía el cuento El gigante egoísta, de Óscar Wilde (narrado con teatro de sombras) y que no sabía nada de plomería, pero le hacía el intento, aunque inundara la casa.

Es una historia real, un biodrama escrito por la hija como cumplimiento de una promesa, llena de textos poéticos, frases emotivas para evocar al ser querido y de cómo afrontar la inminencia de la muerte, el duelo, la ausencia, el vacío y al final la aceptación, para cerrar cantando los versos de Antonio Machado en la canción de Serrat. “Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar...”