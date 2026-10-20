Conmueve danza ‘Maldonne’ con mensaje de resistencia

La fuerza de la danza francesa “Maldonne”, de Leïla Ka, conmovió a más de 250 espectadores en el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán la noche del domingo 18 de octubre, con un mensaje de libertad y resistencia femenina.

La compañía francesa ofreció un espectáculo de danza contemporánea que exploró, mediante el lenguaje corporal, las emociones, contradicciones y luchas que forman parte de la experiencia de las mujeres. La presentación se realizó como parte de las actividades del Festival Cultural Sinaloa 2026.

Este evento llegó a Mazatlán a través del Circuito Cervantino, vinculado al 54 Festival Internacional Cervantino. La iniciativa fue impulsada por el Instituto Sinaloense de Cultura y contó con la colaboración del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán (Cultura Mazatlán).

La coreógrafa francesa Leïla Ka, creadora de la obra, concibió “Maldonne” como una forma de explorar la fuerza colectiva de las mujeres y la necesidad de romper con las imposiciones que limitan su libertad, según se destacó durante la presentación.

Durante aproximadamente una hora, cinco bailarinas construyeron sobre el escenario un universo de emociones. La fragilidad, la rabia, el cansancio, la solidaridad y el deseo de libertad encontraron expresión a través del movimiento.

El espectáculo captó la atención de los asistentes desde el inicio. Una atmósfera de silencio, respiraciones y movimientos sincronizados dio paso a secuencias de gran intensidad física y emocional.

Un elemento representativo de “Maldonne” fue el uso de diferentes vestidos y atuendos. Estos acompañaron las transformaciones de las bailarinas y contribuyeron a construir imágenes escénicas relacionadas con la identidad y los roles sociales.

La música desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de la obra. Composiciones como “Dance Me to the End of Love”, de Leonard Cohen; “Je suis malade”, en la interpretación de Lara Fabian; y “El invierno”, de Las cuatro estaciones, de Antonio Vivaldi, acompañaron los cambios de ritmo y las atmósferas emocionales.

La presentación reunió a público de distintas edades. También asistieron estudiantes y docentes de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán. Ellos presenciaron una propuesta escénica de talla internacional que combina elementos de la danza contemporánea y urbana.