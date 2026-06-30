Conmueve ‘Felipa, un relámpago en la oscuridad’, con una poderosa historia

Con una actuación de gran fuerza interpretativa y una historia profundamente humana, el monólogo Felipa, un relámpago en la oscuridad, de la compañía Teatro de La Rendija y Escena Sur, de Yucatán, cautivó al público que llenó el Teatro Socorro Astol, como parte de la programación del Festival de Monólogos Teatro a Una Sola Voz 2026.

Escrita por Ana Lucía Ramírez, Katenka Ángeles, Sásil Sánchez y Raquel Araujo, bajo la dirección de esta última, la obra recupera la vida de la líder comunitaria y activista maya Felipa Poot Tzuc (1903-1936), una mujer que dedicó su vida a defender los derechos de su pueblo y a enseñar a leer y escribir en lengua maya y español, hasta ser asesinada a los 33 años por su incansable lucha social.

Con una presencia escénica impecable, la actriz Katenka Ángeles Cetina sostuvo durante una hora un intenso recorrido emocional, transformándose con naturalidad en las distintas etapas de la vida de Felipa. Bastaban pequeños cambios en la voz, el gesto y la corporalidad para que el público reconociera a la niña curiosa de ocho años, a la adolescente que descubre las injusticias de su entorno o a la mujer decidida que desafía las estructuras de poder en defensa de su comunidad.