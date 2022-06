$!Conquista corazones el ‘Stabat Mater’, en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen

La versión presentada en la icónica parroquia del centro de la ciudad, incorporó textos en inglés, latín y arameo, en las piezas Cantus Lacrimosus (que inicia con la conocida frase en latín Stabat mater dolorosa...), para continuar con Incantation, Vidit Jesum In Tormentis, Lament, Sancta Mater, Now my life is only weeping, And The Mother Did Weep, Virgo Virginum, Are You Lost Out In Darkness, Ave Verum, Fac, Ut Portem Christi Mortem y cerró fuerte con Paradisi Gloria.

Stabat Mater es una secuencia que data del siglo XIII y comienza con las palabras Stabat mater dolorosa (“Estaba la madre sufriendo”, en latín), en la que se medita sobre el sufrimiento de María al contemplar la crucifixión de su hijo.