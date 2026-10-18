Conquista la cantante portuguesa Lina a sinaloenses con su fado

La cantante portuguesa Lina cautivó Culiacán con su espectáculo “Fado Camões” el sábado en el Teatro Pablo de Villavicencio. La presentación, parte del Festival Cultural Sinaloa 2026 y Circuito Cervantino, ofreció melancolía y poesía, conquistando al público con su voz de gran fuerza y textura.
El concierto, impregnado de melancolía y nostalgia, formó parte del Circuito Cervantino y del tercer día de actividades del Festival Cultural Sinaloa 2026, organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura. Lina, con su voz de fuerza y textura cercana, se acompañó de guitarra, piano y percusiones.
La presentación en Culiacán siguió al éxito de Lina en el Festival Cervantino. Su más reciente producción discográfica, “Fado Camões”, se inspira en la poesía de Luís Vaz de Camões y ha recibido aclamación global.
Ante un numeroso público, la artista cantó al desamor y la añoranza a través de la poesía de Luís Vaz de Camões. Sus versos cobraron vigencia en la interpretación de Lina.
Durante el concierto, la intérprete combinó su elegancia con nuevos horizontes sonoros. Los asistentes fueron conducidos por ritmos con swing y matices africanos.
El repertorio incluyó temas como Senhora mina, Amor é um fogo que arde sem se ver, y Desamor. La audiencia descubrió su voz.
El fado, género representativo de Portugal, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2011. Este contexto realza la importancia cultural de la presentación.
En respuesta al aplauso, Lina ofreció una interpretación de Noche de ronda. Esto selló una jornada del Festival Cultural Sinaloa 2026.
Lina nació en Trás-os-Montes y se formó musicalmente en Oporto. Ha grabado los discos Carolina y EnCantado.
Su álbum “Fado Camões” fue ganador del Mejor Disco Europeo 2023-2024 y del Premio de la Crítica Discográfica Alemana 2024. También tiene nominaciones en Les Victoires du Jazz en Francia y a los Premios PLAY 2025 en Portugal por Mejor Álbum de Fado.