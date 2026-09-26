Conquista la OSSLA a culiacanenses con el concierto Oro Otoñal

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes presentó su tercer programa de la Temporada Otoño 2026, con el director Joachim Gustafsson y el solista Aldo Montaño. El público llenó el Teatro Pablo de Villavicencio y reconoció la actuación de los músicos.

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes conquistó al público en Culiacán con su programa “Oro otoñal”. El Teatro Pablo de Villavicencio lució lleno este viernes, con la dirección de Joachim Gustafsson y la destacada participación del trompetista Aldo Montaño, quienes ofrecieron una noche sinfónica.

La presentación del Programa No. 3 de la Temporada Otoño 2026 reunió a un público atento que disfrutó la música sinfónica. La orquesta, bajo la batuta del maestro huésped Gustafsson, demostró solidez y estableció un diálogo preciso entre las secciones.