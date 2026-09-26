Conquista la OSSLA a culiacanenses con el concierto Oro Otoñal

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes presentó su tercer programa de la Temporada Otoño 2026, con el director Joachim Gustafsson y el solista Aldo Montaño. El público llenó el Teatro Pablo de Villavicencio y reconoció la actuación de los músicos.
La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes conquistó al público en Culiacán con su programa “Oro otoñal”. El Teatro Pablo de Villavicencio lució lleno este viernes, con la dirección de Joachim Gustafsson y la destacada participación del trompetista Aldo Montaño, quienes ofrecieron una noche sinfónica.
La presentación del Programa No. 3 de la Temporada Otoño 2026 reunió a un público atento que disfrutó la música sinfónica. La orquesta, bajo la batuta del maestro huésped Gustafsson, demostró solidez y estableció un diálogo preciso entre las secciones.
El programa “Oro otoñal” fusionó tres tradiciones musicales distintas, con obras de Richard Wagner, Joseph Haydn y Franz Berwald. Esta selección acercó a los asistentes a diferentes lenguajes y periodos de la música sinfónica, consolidando una programación variada de la OSSLA.
La respuesta del público se hizo evidente en un Teatro Pablo de Villavicencio lleno, donde los asistentes acompañaron con atención el desarrollo del concierto y reconocieron con aplausos la actuación de los músicos, del director huésped y del solista invitado.
El programa incluyó “Siegfried Idyll” de Richard Wagner, el “Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor” de Joseph Haydn, y la “Sinfonía No. 3 ‘Singulière’” de Franz Berwald.
La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes mostró la solidez de su conjunto bajo la batuta de Joachim Gustafsson. El director lució distinguido y concentrado durante la conducción de las piezas.
Su trabajo permitió establecer un diálogo preciso entre las diferentes secciones y acompañar de manera cercana la participación del solista.
La intervención de Aldo Montaño fue uno de los momentos más celebrados de la noche. El trompetista ofreció una interpretación majestuosa, con dominio técnico y expresividad.
La presencia del solista destacó por su fuerza sonora y por la manera en que se integró al trabajo de la orquesta.
Hubo complicidad musical entre el solista y el director, quienes mantuvieron comunicación constante durante la interpretación. Esto aportó naturalidad y dinamismo al concierto.