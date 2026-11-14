Conquista Raúl Sandoval al Teatro Ángela Peralta con ‘México en el corazón’

Una noche de música mexicana, sorpresas, recuerdos y emociones protagonizó Raúl Sandoval en el Teatro Ángela Peralta, donde ofreció el concierto “México en el corazón”, como parte del Festival Cultural Mazatlán 2026.

La presentación reunió en un mismo escenario a la Camerata Mazatlán, dirigida por el maestro Sergio Freeman, al Mariachi Continental y a la Banda Cachanilla, en un recorrido musical por algunas de las canciones más representativas del repertorio mexicano.

Uno de los momentos inesperados de la noche ocurrió cuando la actriz Cinthia Klitbo, quien se encontraba entre los asistentes, subió al escenario para acompañar a Raúl Sandoval en la interpretación de “El Rey”, ante la sorpresa y los aplausos del público.

El concierto comenzó con el cantante vestido elegantemente de traje y tejana, acompañado por la Camerata Mazatlán, para interpretar “Bésame mucho”, de Consuelo Velázquez, seguido de “No”, de Armando Manzanero; “Quizás, quizás” y “Ya lo sé que tú te vas”.

Visiblemente emocionado por encontrarse en el máximo recinto cultural del puerto, Sandoval compartió con los asistentes la importancia que tenía para él esta presentación, pues por primera vez interpretaba su repertorio acompañado por una orquesta.

“Estoy muy contento de ver a tantos amigos, tanto amor, tanta gente tan linda, sentirme tan cobijado en Mazatlán, sentir este momento tan especial con esta gran orquesta. Esto es un sueño para mí y salí con un nudo en la garganta queriendo llorar de ver todo lo que está sucediendo”, expresó.

También agradeció la oportunidad de presentarse en un escenario por el que han pasado grandes artistas y manifestó su cariño por Mazatlán, ciudad que, dijo, le ha dado mucho a lo largo de su trayectoria.

La primera parte del espectáculo continuó con “La diferencia”, tema al que se incorporó el Mariachi Continental. Después llegó “Amor eterno”, de Juan Gabriel, que fue coreada por los asistentes, y “Hasta que te conocí”, acompañada por imágenes del llamado Divo de Juárez proyectadas en el escenario.

Más tarde, el Mariachi Continental y el Ballet Folclórico del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte, bajo la dirección del profesor Javier Arcadia, llenaron de color el escenario con “El son de la negra”.

De la música romántica a la fiesta sinaloense

Con un cambio de vestuario, ahora portando traje de charro, Raúl Sandoval regresó para continuar con “Canción del mariachi”, “Morena de mi corazón”, “Serenata”, “Perdón porque” y “El enyerbado”.

El ambiente se animó todavía más con “Secreto de amor”, de Joan Sebastian; “Yo no fui”, “El aventurero” y “La abeja reina”, esta última con la participación de Carlitos Fuentes, integrante de la Banda Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga.

Fue entonces cuando llegó otro momento especial de la velada, al interpretar “El Rey”, Sandoval recibió en el escenario a Cinthia Klitbo, quien se animó a cantar algunas estrofas de la popular melodía, provocando la sorpresa y el entusiasmo de los presentes.

El repertorio siguió con “Para todo el año”, “Ella”, “Renunciación”, “Tragos de amargo licor” y “No hay novedad”. En esta última, el cantante convirtió el escenario en una especie de serenata para los asistentes, mientras que con “Amor vaquero” invitó a dos mujeres del público a bailar con él.

“Acá entre nos”, “Hermoso cariño”, “Volver, volver” y “Estos celos” mantuvieron la presencia del mariachi antes de dar paso nuevamente a la banda sinaloense y al ballet folclórico, que le dieron una pausa al cantante al bailar “Arriba el Roble”.

De regresó y vestido ahora de negro y con sombrero del mismo color, Sandoval continuó acompañado por la Banda Cachanilla con “Un puño de tierra”, “Árboles de la barranca” y “Mi gusto es”.

En esta última se acercó a Saúl Maldonado, El Asul de la Banda, quien se encontraba entre los asistentes, para compartir con él algunos versos.

Otro momento emotivo ocurrió con “El pavido navido”, cuando el cantante detuvo a la banda para invitar al escenario a sus amigos José y Joel, quienes viajaron desde Mexicali para acompañarlo. Recordó que los tres comenzaron juntos su camino en la música desde pequeños y compartieron aquella historia con el público.

Durante la velada también recibió un reconocimiento conmemorativo por los 150 años del Teatro Ángela Peralta, entregado por Óscar García y Zoila Fernández, director general y directora artística del Instituto de Cultura, respectivamente, junto a José Quiróz, director de Luz Récord.

Mazatlán, protagonista del cierre

La recta final estuvo dedicada a Sinaloa y al puerto, con la participación del ballet folclórico, Sandoval interpretó “El sinaloense”, mientras en las pantallas se proyectaban imágenes de Mazatlán.

El cierre llegó con el “Corrido de Mazatlán”, que puso de pie a los asistentes, quienes cantaron y bailaron al ritmo de la música en una de las postales más festivas de la noche.

Al concluir, el cantante, visiblemente emocionado por la respuesta del público, agradeció las muestras de cariño y la entrega de los mazatlecos.

Además de representar un encuentro con la música mexicana, el espectáculo tuvo un propósito especial, pues los ingresos de la presentación fueron destinados a apoyar los trabajos de restauración del Teatro Ángela Peralta.