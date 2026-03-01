$!Conquista ‘Revolution’: despliegue de rock sinfónico y arte multidisciplinario

El Teatro Ángela Peralta fue escenario de “Revolution: cuando la música lo cambió Todo”, una producción de Martín Gavica que fusionó rock sinfónico, multimedia y danza para evocar el movimiento contracultural de los años 60 y los acontecimientos que transformaron al mundo en el último tercio del Siglo 20.

El espectáculo, bajo la batuta del maestro Sergio Freeman, tuvo como eje musical a la Camerata Mazatlán, cuya potencia sonora y precisión estilística dieron nueva dimensión sinfónica a himnos de The Beatles, Bob Dylan, Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, The Rolling Stones, David Bowie, Elton John, The Who, CCR, Simon and Garfunkel, John Lennon, Aretha Franklin, Scorpions, Ozzy Osbourne y Caifanes, entre otros.

Uno de los momentos más destacados fue la participación del Coro Ángela Peralta, dirigido por la maestra Mary Murillo, cuya fuerza coral aportó profundidad y dramatismo a cada interpretación. Participaron las sopranos: Ariadna Rosales, Liliana Escobedo y Sheily Batzin; mezzos: Mariela Angulo, Ángela Rodríguez y Martha Lobeira; tenores: Alejandro Yepes y Eduardo Tapia y bajo: Miguel Valenzuela.

El resultado fue un tejido vocal sólido que dialogó con la orquesta y la banda de rock, consolidando una experiencia sonora envolvente.

En la vertiente contemporánea, la Pink Power Band —integrada por Alexis Félix, David Osuna, Gilberto Tapia, Eduardo Dueñas, Heber Morán, Daniel Caballero y Arturo Aguilera— aportó la energía eléctrica que conectó al público con la esencia rebelde del repertorio.

El escenario también brilló con las voces de las cantantes invitadas Elizabeth Meza, Paloma Guerrero, Elisa Carrum y Gonzalo Magaña, quienes imprimieron personalidad y carácter a cada intervención.

La dimensión escénica alcanzó uno de sus puntos más altos con la participación de los bailarines de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán (EPDM), cuyas coreografías, creadas por Xitlali Piña y Johnny Millán, tradujeron en movimiento la intensidad emocional de cada pieza. Las secuencias coreográficas no sólo acompañaron la música, sino que la expandieron visualmente, reforzando el concepto de amor, libertad y revolución que dio identidad al espectáculo.

La iluminación de Víctor Manuel Ruiz y las proyecciones visuales de Armando Sáinz complementaron la propuesta estética, construyendo una atmósfera inmersiva que convirtió ambas funciones en una experiencia multisensorial.

“Revolution” no fue sólo un concierto; fue un recorrido artístico por décadas de transformación cultural, donde la sinergia entre la Camerata Mazatlán, el Coro Ángela Peralta, la Pink Power Band y la EPDM confirmó el alto nivel interpretativo y creativo que distingue a los elencos formativos y profesionales del Centro Municipal de Artes.