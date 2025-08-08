Conquista Vanessa Gama con su voz el Festival Allegro Vivo en Austria

Por su progreso y desempeño en las clases magistrales, la soprano mexicana Vanessa Gama, radicada en Mazatlán, fue seleccionada para participar en tres de los cuatros conciertos del Festival Allegro Vivo que se lleva a cabo en Austria.

Cada verano, este festival es un punto de encuentro para talentos internacionales que buscan perfeccionar su arte bajo la guía de maestros de renombre.

Entre ellos, este 2025 destaca Vanessa Alejandra Gama Amezcua, quien ha logrado no solo cautivar a sus profesores, sino también al público europeo con la fuerza, calidez y autenticidad de su voz.

Vanessa, recién egresada de la Licenciatura en Canto del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, participará en estos recitales, diseñados para mostrar los avances técnicos e interpretativos de los alumnos, y al mismo tiempo son un escaparate de la versatilidad artística que se cultiva en el festival.

Bajo la tutoría de la soprano sueca Malin Hartelius, y acompañada al piano por Mónica Nagy, Vanessa Gama ha sabido imprimir un sello personal a cada presentación.

Uno de los momentos más significativos se dio cuando solicitó interpretar “Lon de toi” una obra de la célebre soprano mexicana Ángela Peralta, conocida como El Ruiseñor Mexicano.

Al escucharla, los maestros se interesaron por la vida y legado de Peralta, y elogiaron la belleza y delicadeza de la pieza, reconociendo en Vanessa no solo una voz brillante, sino también una embajadora cultural de México.

En la presentación más reciente, la virtuosa soprano interpretó con gran emotividad “Granada”, pieza que encendió el entusiasmo de los asistentes y arrancó prolongados aplausos.

El español, idioma que porta con naturalidad y orgullo, ha sido una constante en su repertorio, ganándose la admiración de maestros y colegas por la intensidad y frescura que aporta a estas interpretaciones en un contexto predominantemente europeo.